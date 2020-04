El aumento de la demanda de alimentos en comedores y merederos, producto de la cuarentena para frenar el avance del coronavirus en Argentina, hizo que muchas oreganizaciones sociales, ONG e instituciones lancen campañas solidarias para poder entregar un plato de comida a los que lo necesitan.

Juntando Sonrisas es una ONG que asiste a tres comedores en la capital cordobesa lanzó una colecta para juntar fondos.

Juntando Sonrisas ONG: Nuestros comedores

"La preocupación es enorme ya que ahora los niños / as de los barrios no están yendo al colegio y no pueden comer allí. Teníamos programados una colección de alimentos en supermercados y un evento para recaudar fondos y así poder sustentar todo los gastos pero estos planes debieron ser suspendidos", expresaron desde la ONG conformada por jóvenes.

De la misma manera la Fundación Vicentina comenzó a entregar viandas para evitar el aglutinamiento de personas en diferentes barrios de Córdoba capital. Desde esta ONG también optaron por comenzar una campaña solidaria para reunir fondos que permitan comprar los insumos necesarios para los comedores y merenderos.

Para colaborar se puede hacer un depósito a la cuenta del Banco de la Provincia de Córdoba (CBU: 0200912801000040083383). Desde la Fundación aclararon que llevarán a cabo un registro de cada transferencia, hasta las multas de verificación de la transparencia del procedimiento, y de la misma manera se informará sobre lo recaudado y su destino.

Además los SRT también acompañan la acción #Activemos Córdoba Solidaria junto a la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular), la Facultad de Ciencias Sociales (FCS), el Consejo Social de la FCS, la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) y los SRT (Servicios de Radio y Televisión de la UNC ) para recaudar dinero que se destinará a la compra de alimentos.