Los casos de fallecimientos de los bebés en el Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba, dependiente de la Provincia, han conmocionado a todo el país y a medida que pasan las horas se tienen más episodios que involucran malos manejos profesionales en la institución, muchos de ellos datan desde las épocas del aislamiento social preventivo y obligatorio.

Denuncia de mala praxis

En el 2021 se cuestionó el obrar de los médicos por el caso de una mujer que con embarazo a término, no quisieron internarla por no tener un PCR negativo y la mandaron a su casa.

Jonathan, tío de la víctima dialogó en su momento con Canal 10 y expresaba: "El sábado se presentó en el primer control, vino como a las 3 am y constataron que había perdido el tapón mucoso y tenia 2.5 de dilatación y le dijeron que regresara a su casa y guardara reposo".

"Vino con el test de Covid y no lo tomaron valido porque querían un PCR. Volvió al domicilio, le dijeron que hiciera reposo. Seguía con dolores y la volvieron a ingresar a las 9 ya con tensión alta porque le sangraba la nariz. La recibieron y cerca de las 12 le informan que la beba nació muerta", manifestó.

Pasaron los días, pidieron el parte médico para que les den alguna respuesta, quién fue el responsable, quiénes atendieron. Como no se los dieron, hicieron la denuncia al director del Hospital.

"Desde el hospital nos dijeron que no pueden darnos una causa de muerte hasta que no se haga la autopsia".

Denuncia de vulneración al acceso a la ligadura de trompas

Consta de varios pedidos de ligaduras de trompas para mujeres de barrios vulnerables de la zona norte de la ciudad de Córdoba. Datan del 2019.

Habían hechos varios reclamos y sufrieron muchos obstáculos para el acceso.

La ley nacional 93.344 (Ley de anticoncepción quirúrgica) contempla este procedimiento como parte de prestaciones medicas obligatorias. Tiene adhesión provincial.

Un nacimiento en el baño del hospital

Otro episodio, que data del 2015, trata de una mujer que asegura haber llegado a tiempo al nosocomio para dar a luz y que tuvo que esperar tanto que finalmente tuvo a su bebé en el baño.

"Al tener tanto dolor, porque sentía que el parto era inminente, pide permiso al personal de emergencias para ir al baño y ahí empieza el bebé a salir del cuerpo", expresó uno de los testigos, papá de una niña que había nacido ese día.

Los presentes que la acompañaban empezaron a gritar para pedir ayuda y acude el camillero y luego la enfermera. "Nadie asistió el parto, ella estaba sola, nadie la atendió", argumentó.

El mismo testigo que no quiso revelar su identidad, aseguró que esa jornada no había nadie atendiendo a las personas gestantes, que "llegaban y se anotaban en un papel". Recién a las 23 llegó un guardia de seguridad.

Según Carlos Nayi, abogado de la madre, sólo hubo un parto a esa hora. Había 7 profesionales disponibles y que la mujer estuvo una hora y 13 minutos esperando ser asistida.

"Pidió atención y se la denegaron, esto es un delito", destacó en su momento el letrado.

Polémica por el lavado de las sábanas

En el 2017 se dio una llamativa cantidad de infecciones por la bacteria estafilococo desató el cuestionamiento de las medidas de higiene que se llevaban adelante en el Neonatal.

Delegadas del hospital mostraron en su momento cómo llegaban las sábanas al nosocomio luego de ser higienizadas por una empresa privada de barrio Alta Córdoba: las "limpias" presentaban evidentes manchas.

"Si bien la directora dice que tienen que venir limpias y no estériles, llegan al hospital numerosas veces con parches, pelos, coágulos, entre otras cosas", sostuvo una delegada a las cámaras de Canal 10.

La directora sostenía que no era necesario que no presenten manchas y que las mismas no eran de restos biológicos.

El personal había pedido que se reestablezca el lavadero interno del hospital para tener un mayor control de la limpieza.