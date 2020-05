El Movimiento de Taxistas Unidos realizó un bocinazo en la tarde de este jueves en reclamo de ayuda social. Solicitan, principalmente, una Tarjeta Alimentaria para poder llevar comida a su casas.

"Es el cuarto bocinazo que realizamos. Solicitamos la Tarjeta Alimentaria para todos los compañeros taxistas. No tenemos ni para comer", reclamó Nelson Castillo, miembro de la agrupación. Además, reiteró la oposición a la llegada de Uber.

Marcelo Roldán, por su parte, informó que están ganando entre 400 y 500 pesos por día, luego de 15 horas de trabajo. "Yo alquilo. No me alcanza ni para comer", precisó. La falta de gente, por el aislamiento que rige en la ciudad, genera que no tengan pasajeros para transportar.

"Estamos al borde de la indigencia. Es una situación que se replica en todo el país: pedimos ayuda", dijo Walter Martín, de la Central Tele Trans. Según indicó, lo que necesitan es poder sentarse a dialogar con las autoridades.