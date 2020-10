MENSAJE FALSO: “PROGRAMA TARJETA: Debido a COVID-19, el Gobierno está otorgando bonus en efectivo y ordenes de compras del Programa Tarjeta Alimentaria este bonus es para ayudar a toda la familia a quedarse en casa!

Este bonus está destinado para todo tipo de persona necesitada: -Madres solteras; -Padre Soltero; -Joven estudiante; -Abuelos; -Niños; -Madres extranjeras; -Casados; -Estos y Mas... Regístrate para obtener la tarjeta gratis: https://programatarjetaalimentaria.org/”

En tiempos de pandemia aumentan los intentos de estafas virtuales o telefónicas. Si bien afecta a todas las edades, es más frecuente en personas mayores, ya que son quienes menos habituadas están a este tipo de contactos.

Desde Palabras Mayores en Crónica Matinal, consultamos con Isabel Lovrincevich, abogada y gerontóloga, integrante de la Dirección de Alianza Global por los derechos Humanos de las Personas Mayores, miembro de ILC Argentina y especialista en la temática, cuál es la forma para prevenir ser víctima de estos delitos.

Entre otras recomendaciones, destacó:

-Extremar los cuidados: nunca ingresar a un link (serie de letras que empieza con http, doble barra y en color azul) o en cualquier otro texto que indique: “ingrese aquí” dentro del mensaje recibido.

-Nunca entregar datos personales por teléfono: claves bancarias, clave de seguridad social, etc.

-No confiar, aunque les mencionen datos familiares: Es preferible cortar la llamada y esperar a poder corroborar.

-Frente a mensajes como: hoy es la última oportunidad, no va a poder cobrar el retroactivo, etc. Desconfiar y no aceptar.

Por último, Lovrincevih destacó que “en estos hechos, hay 80% delito y un 20% realidad”.

¿Dónde denunciar?

En caso de recibir llamadas o propuestas de ANSES: pueden denunciar en www.anses.gob.ar/institucional/denuncias-y-reclamos o telefónicamente al 130

Unidad judicial de delitos económicos: 4332640