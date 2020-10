En el Pami hay inconvenientes para el pago o el reconocimiento de algunas prestaciones, como hemodiálisis y traslados, que se encarecen con el paso del tiempo.

Hay 2400 pacientes que se hemodializan a diario en Córdoba, y de ellos 1000 pertenecen al Pami, por lo que podría haber complicaciones ya que no se están actualizando los costos de la práctica.

El doctor Jorge Abdala, de la Asociación de Prestadores de Hemodiálisis, dijo a Canal 10: "Hay una honda preocupación entre todos los prestadores de diálisis de Córdoba y el país. La gravedad de la pandemia ha hecho que aparezcan cada vez más pacientes positivos en los centros de diálisis y tuvimos que lidiar con todo ese costo en cada centro, que es grande, sobre todo en los centros más pequeños del interior se está padeciendo con muchos problemas".

Ante el encarecimiento de los insumos y de los traslados, la asociación no consigue que el Pami haga un reconocimiento de todo ese encarecimiento. "Con Pami tenemos un convenio de hace muchos años, que abarca toda la práctica que se realiza en diálisis y se le sumó el traslado de los pacientes. Puntualmente, el aumento en el costo de la prestación propiamente dicha porque todos los elementos que nosotros utilizamos están dolarizados y toda la parte médica se ve muy afectada por eso", afirmó Abdala en diálogo con Crónica matinal.

El doctor apuntó que por otro lado están los costos de los traslados. "Nos preocupa sobremanera no sólo por el aumento del costo, sino porque con la pandemia hemos visto la necesidad de modificar la manera en que se realizan los traslados de estos pacientes. Normalmente, nosotros podemos trasladar hasta tres por móvil, y en este momento, cuando nosotros tenemos un paciente Covid positivo o sospechoso tenemos que asignarle un traslado único", expresó.

¿Se suspende el servicio?

"Históricamente jamás se ha suspendido el tratamiento porque estos pacientes vienen tres veces por semana a recibirlo y es de necesidad vital. No habrá corte, sino que advertimos que centros más pequeños, que tienen que hacer traslados muy largos y lo que ha acordado el Pami no les cierra para nada a estos centros. Nos piden que hablemos con las autoridades, cosa que estamos tratando de hacer desde que comenzó la pandemia y no hemos recibido una respuesta", advirtió Abdala.

Es así que los centros más pequeños advierten que probablemente no puedan recibir nuevos pacientes "no porque no quieran, sino porque no pueden. Entonces va a llevar a una situación muy engorrosa a estos pacientes, que encima que están con el tema de su diálisis, estar pensando si la obra social les va a cubrir el traslado o no, es muy difícil", concluyó.