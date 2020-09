"Estamos consternados", planteó la decana de la Facultad de Psicología, Patricia Altamirano, en relación a los hechos que ocurrieron durante un Seminario sobre el Genocidio Armenio, la Shoá y el Golpe de Estado de 1976.

En esa instancia, personas anónimas interrumpieron las ponencias con mensajes a favor de Rafael Videla. También infiltraron imágenes pornográficas. La decana, en diálogo con Canal 10, informó que "es el único ciclo donde aparecieron este tipo de ataques".

La manera en que intervinieron, explicó la decana, "tiene las características de un discurso de odio: utiliza un lenguaje cotidiano, apela la psicología del sentido común, usa maneras violentas y desde un anonimato".

Altamirano aseguró que desde la institución no consideran que esas expresiones no deban estar, pero deben ser dichas en un contexto de respeto, de pluralidad y que es importante que el anonimato no sea tomado como una referencia.

"Si alguien quiere discutir con argumentos en un seminario sobre esos temas, la Universidad es el lugar. Como sujetos democráticos podemos escuchar y dialogar, siempre y cuando sea dentro de la ley", aseguró la decana.

De esta manera, aseguró que tanto la DAIA, la Comunidad Armenia y el INADI, al igual que la Facultad, apuestan "a una respuesta pro activa".

Por otro lado, admitió que será difícil encontrar a los autores de estas prácticas y que es algo que ellos saben, lo que los envalentona a hacerlo. "Construir narrativas de odio y generar acciones anónimas de este perfil fascista son acciones que deben ser repudiadas", señaló.

Por último, informó que llevarán la situación al Consejo Superior de la UNC para que se expida al respecto.