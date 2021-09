Polémica en Córdoba: le niegan el sueldo porque no quiere vacunarse contra el Covid

Leandro López es empleado administrativo del Consejo de Médicos de Córdoba y el viernes 17 de septiembre recibió una notificación de su empleador, en la que se indica que para poder seguir trabajando (lo hace de manera presencial) y al manifestar su deseo de no ser inoculado con las vacunas contra el Covid 19, deberá optar por realizarse un PCR a su cargo cada 7 días, o pedir una licencia sin goce de sueldo.

Ante la advertencia, López consideró que la situación es "bastante extraña", ya que estuvo trabajando desde el 26 de mayo del 2020, cuando había una cuarentena estricta en todo el país, y en ese momento no era un "riesgo" para nadie.

"He sido trabajador presencial hasta el 17 de este mes, que a última hora me notifican que, como no tengo puesta la vacuna, puedo llegar a ser portador de covid, asintomático y podría llegar a contagiar a mis compañeros o a alguna de las personas que asisten al consejo que están todas vacunadas, cosa que me resulta extraño porque si están vacunados están inmunizados. El que estaría con mayor riesgo sería yo, pero por decisión propia", indicó López en diálogo con Radio Universidad.

"En segundo lugar, me dicen que tengo que hacerme un PCR cada 7 dias a mi cargo, cosa que no está al alcance de mi bolsillo", explicó, por lo tanto la salida que queda es que se tome licencia sin goce de haberes, lo cual implica no poder mantener sus necesidades básicas ni la de su hijo, según expresó.

"Me condicionan a tomar una de las dos decisiones en contra de mi voluntad las dos. Es algo que no sé si estará tipificado en algún artículo o en alguna ley, pero no puedo hacer cosas en contra de mi voluntad siendo que durante todo el tiempo que no había solución ante la enfermedad del Covid yo era útil y necesario, recurso humano esencial", sostuvo López.

Los reparos contra las vacunas anti covid:

Al ser consultado sobre cuáles eran sus argumentos para no ser vacunado, López aclaró que no es "anti vacunas", y señaló que tiene puestos todos los inoculantes que recomienda el estado, con su cartilla de vacunación al día. "Lo que me hace ruido es que haya un fondo de compensación ante los efectos adversos de la vacuna (contra el Covid) y entre los efectos adversos esta la muerte", explicó.

Por otro lado, López señaló que pertenece a un culto religioso "en el cual hago prácticas que no serían compatibles con que me inyecten una vacuna. Soy shivaíta", señaló. Cabe aclarar que el shivaísmo es una rama del hinduismo que venera a Shivá como dios supremo.

"Hago una dieta y me bebo mi orina todas las mañanas , lo cual implicaría tomarse las proteínas y los ingredientes de la vacuna que se eliminan por la orina", explicó.

El trabajador considera que tiene derecho a elegir un tratamiento "más aún sabiendo que (las vacunas anti covid) están en aprobación de emergencia. Yo no me quiero exponer a algo que todavía no es seguro", señaló.

Sin aplicación en el ámbito privado:

López entiende que los artículos y leyes que invoca la carta que le envió el Consejo de Médicos son aplicables para los agentes de la administración pública, y él pertenece al sector privado. "En ningún momento dice que los privados puedan hacer eso", remarcó.

"No soy de la administración pública, nunca les pedí una dispensa porque fui en plena pandemia a trabajar exponiéndome y ahora soy descartable? Porque yo he tomado la decisión de no vacunarme entonces me dejan sin mis haberes sin poder satisfacer necesidades de mi hijo, sin poder pagar la luz el alquiler y todo lo que uno tiene que abonar?", pregutó retóricamente.

Y como parte de su argumentación sostuvo: "Cómo es que yo, que corro más riesgos, que fui y cubrí a todo el personal que no estaba pudiendo asistir en plena cuarentena porque eran personas con problemas cardíacas o tenían diabetes, cómo puede ser que ahora soy descartable, cuando ya están todos vacunados y en mejor situación de salud que yo".

Por otro lado, López señaló que está analizando la posibilidad de presentar un amparo ante la justicia porque, a su entender, "acá se están violando artículos de la Constitución como es el derecho a poder ir a trabajar, la ley de los derechos de los pacientes, la protección de datos sensibles".

Por último, sostuvo que ha habido casos de personas que murieron tras ser vacunados contra el Covid 19, o sufrieron Accidentes Cerebro Vasculares, ante lo cual sostuvo que él no va a correr el riesgo de que algo así pueda ocurrirle.