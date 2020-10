Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, infectado con coronavirus, anunció en sus redes sociales que dejará esta tarde el Hospital Militar Walter Reed donde se encontraba, por "sentirse bien".

El mandatario estuvo tres días internado tras haber presentado síntomas y un "terrible" cansancio.

“Dejaré el gran Centro Médico Walter Reed hoy a las 6:30 p.m. ¡Me siento muy bien! Que no los asuste el Covid. No dejen que domine su vida. Hemos desarrollado, bajo la Administración Trump, algunas drogas y conocimientos realmente grandes. ¡Me siento mejor que hace 20 años!”, expresó Trump en Twitter.

Uno de los médicos del presidente -Brian Garibaldi- había asegurado que si continuaba su evolución, sin fiebre, se mantenía activo y con buena saturación de oxigeno en sangre, podría recibir el alta este lunes.

Vale recordar que Trump se contagió después de participar del debate presidencial donde su contrincante, el expresidente Joe Biden, tenía barbijo y Trump se había jactado de no usarlo.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!