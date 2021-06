Tutorial: cómo realizar reclamos por turnos de la vacunación en Córdoba por la web oficial

El Gobierno provincial habilitó que la web de vacunación cuente con un área donde los ciudadanos pueden dejar asentada sus pedidos y consultas.

Este formulario permite que los vecinos puedan exponer sus situaciones de manera directa en la página oficial.

Paso a paso:

1. Entrá a la web https://vacunacioncovid19.cba.gov.ar/ o a la web del Ciudadano Digital (CiDi)

2. Clic en la opción “Consulta Ciudadana sobre vacunación Covid-19″

3. Llená el formulario con los datos de la persona (en caso de que esté anotada previamente) y se podrá preguntar por las distintas situaciones:

- Consultar turno para personas con discapacidad

- Consultar turno

- Consultas sobre inscripción

- Mis datos no coinciden con la página

- Perdí mi turno

- Modificar datos de contacto

- Me vacuné y no me figura la dosis o no me vacuné y figuro como vacunado

Se puede así seleccionar alguna de estas consultas y reclamos, y completarlas con un comentario. Para esto, la persona deberá registrar todos los datos que se le solicitan y al final, tildar enviar.

Estas siete opciones forman parte de las preguntas y reclamos que cordobeses plantearon en el 0800, en la Defensoría del Pueblo de la Provincia, en las redes sociales y en los medios de comunicación.

La otra alternativa es la línea telefónica 0800-122-1444, opción 4 de 6 a 22 horas. El único inconveniente que suelen reclamar los ciudadanos es el tiempo de demora en la atención.