Ximena Villada denunció que un guardia de seguridad intentó denegarle el paso al Patio Olmos porque es mujer trans.

Según informaron desde La Tinta, el hecho ocurrió al finalizar la marcha por el 8M. Ximena contó que un guardia de la empresa Watchman le negó al acceso y se refirió a ella siempre en masculino.

El guardia argumentó que no podía ingresar por la vestimenta que llevaba puesta (un top y un pantalón corto). “Tomo esto como un acto discriminatorio en torno a mi vestimenta e identidad trans-femenina”, afirmó Ximena en un video que grabó durante la situación.

“Incluso teniendo en cuenta el derecho de admisión, nunca se debería negar el ingreso a alguien por vestimenta o tratarle con inferioridad. Había otras con un top parecido al mío y a ellas no le decían nada, entonces, ¿qué hay detrás de esto? Y sólo me pasa con los empleados varones de ahí, las chicas de seguridad son re amables, no he tenido problemas", explicó a La Tinta.

Tras la intervención de personas que presenciaron el hecho y un policía, Ximena pudo entrar al centro comercial.

Ximena afirmó que presentó una queja formal ante el shopping y adelantó que realizará una denuncia ante la Secretaría de DDHH de Córdoba y el INADI.