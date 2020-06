En la tarde noche de este miércoles, vecinos y vecinas de barrio José Ignacio Díaz II sección se movilizaron para reclamar por más seguridad en la zona. Durante los últimos meses han sufrido distintos robos y están cansados de vivir así.

"Entran por los techos, tienen todo vigilado. No hay ninguno de los vecinos que están acá que no haya sido víctima de un robo", lamentó una vecina que se encontraba en la marcha. Además, aseguran que la Policía no actúa cuando debería.

A pesar de que tienen un grupo de contacto directo con las fuerzas policiales, en muchos casos esto no es útil ya que los hechos ocurren de noche, de madrugada. "Cuando llamamos a los móviles no vienen. Nos piden veintemil datos y el tipo ya se llevó la garrafa", criticó una manifestante.

Lo que lamentan los damnificados es que trabajan, muchas horas en muchos casos, y todo para que después vengan ladrones y se lleven garrafas, ropa, herramientas. "Nos dan miedo. Cuando uno de nosotros sale de la casa ya no están entrando", contaron.