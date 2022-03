La novena audiencia por el juicio por el asesinato de Nora Dalmasso inició este jueves en la Cámara Criminal y Correccional de 1° Nominación de Río Cuarto.

Marcelo Macarrón es el único imputado por "homicidio calificado por el vínculo, por alevosía, y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal". El cuerpo sin vida de Nora fue encontrado el 26 de noviembre de 2006 en su casa de Villa Golf.

Este jueves deben declarar un policía, una amiga de Nora, la madre de su empleada doméstica y la empleada de su madre.

El policía José María Barbero trabajó en la División Investigaciones de la Policía de Córdoba cuando fue el asesinato. Fue el primero en declarar este jueves y su testimonio fue breve. La defensa pretende demostrar falencias de la investigación.

Francisca Andrada, empleada de ese entonces de la madre de Nora, María Delia “Nené” Grassi, afirmó ante la Cámara que ella vio a Nora por última vez el viernes 24 de noviembre (dos días antes de su muerte) al mediodía en la casa de su madre. Recordó que se la veía bien.

Sin embargo, también declaró que una semana antes Nora también había ido a la casa de su madre. "Como la vi mal, le pregunté que le pasaba y ella me respondió que estaba cansada", expresó.

"Me dijo: 'este hijo de puta (Marcelo Macarrón) me tiene cansada, lo que va a lograr es que me voy a separar'”.

Este jueves declararán también Patricia Funes, una amiga de Nora y Marta Calderón, madre de la empleada de la casa.

Por otro lado, Facundo Macarrón, hijo de Marcelo y Nora Dalmasso, criticó a María Carmen Pelleritti y Paula “Poli” Fitte de Ruiz, testigos del juicios, y afirmó ante la prensa que no eran amigas de su madre.

"Tanto ella "Pelleritti" como Poli son enviadas de Rohrer para defenderlo. Eran amigas circuntanciales", remarcó.