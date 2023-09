Al menos dos intentos de secuestro ocurridos en agosto en la zona de La Granja, en Sierras Chicas, elevó al máximo la preocupación de los vecinos ante estos particulares hechos de inseguridad.

Luego de conocerse el hecho en perjuicio de una adolescente ocurrido en Los Molles, por el que hay un detenido y una camioneta secuestrada, ahora se supo de otro episodio, pero ocurrido antes, el 7 de agosto.

Este otro caso ocurrió en un domicilio de Villa Animí, también es investigado por la Fiscalía de Jesús María, y según la denuncia de la familia, intentaron secuestrar a su hija de diez años mientras dormían.

El propio Fiscal Guillermo Monti confirmó a cba24n.com.ar que la denuncia llegó apenas ocurrió el hecho y que la causa se encuentra “en secreto de actuaciones”.

Desde la Justicia están siendo sumamente prudentes con la información por la delicadeza de los hechos denunciados y para no entorpecer las investigaciones. Hay que recordar que el rápido actuar de los investigadores, permitieron dar con el presunto responsable de haber intentado secuestrar a una adolescente de 17 años en la zona.

Tras ese resonante episodio, la familia de la niña ahora atacada decidió contar lo ocurrido. Esto se da en el marco de una extremada preocupación entre vecinos por estos hechos y el marcado pedido a las autoridades por más seguridad. Vecinos indican que hace pocos días hubo otro intento de secuestro en perjuicio de una mujer de 40 años.

¿Qué pasó esa madrugada del 7 de agosto en Villa Ani Mi?

La familia dormía cuando un extraño ruido alertó a la familia que algo estaba ocurriendo. Al parecer, desconocidos forzaron una ventana y sacaron a la fuerza a la pequeña, hasta que el hecho se vio frustrado cuando la mamá intervino para ver qué pasaba, según relató la mujer en diálogo con Agua de Oro Noticias.

“Nosotros tenemos dos habitaciones, en una de las habitaciones duerme mi hija de 10 años junto a mi hijo de 3, en la otra dormimos nosotros. Esa noche el gordo se cruzó a nuestra cama y mi hija quedó sola en su pieza”, relató la mamá.

En las habitaciones “tenemos cortinas black out, que tienen en la punta una chapita, yo comencé a sentir el ruido de esas chapitas contra el aluminio de la ventana, me desperté y la llamé a mi hija. Le grité: ´hija qué pasa, dejá de hacer ruido con la ventana´”

“Al ratito ella prende la luz y me dice temblando ´mami dos personas me quisieron agarrar... me sacaron por la ventana, estoy toda raspada’”, dice la mujer que le respondió su hija.

Allí pudieron constatar no solo que la ventana estaba abierta, sino que también su hija estaba raspada en la zona del brazo, la panza, la pierna y el pie.

“Cuando la miro tenía en sus raspaduras arenita de la pared pegada en la pierna y también tenía sangre. Era reciente porque a mí me quedó manchada la mano con su sangre”, describió la mamá.

La mujer cuenta e imagina que su intervención fue la que frustró el hecho. “Yo estimo que cuando grité, la soltaron y ahí ella se pudo meter a la casa”, explicó.

Fue en ese marco que la familia llevó a la pequeña a un dispensario y finalmente hicieron la denuncia de lo ocurrido.

De todos modos, tras el hecho, la mujer asegura que no volvieron de inmediato a trabajar y tampoco su hija a la escuela, por el pánico sufrido.

“Nosotros no hemos vuelto a casa, estamos temerosos, tenemos miedo”, agregó.

En el mismo sentido, vecinos consultados por este medio admitieron que hay preocupación por estos episodios y que por grupos de WhatsApp circulan permanente advertencias para tener precaución. En tanto, este miércoles vecinos convocaron a una concentración en frente de la Municipalidad de La Granja para pedir por más seguridad y claridad sobre lo que ocurre.

Días atrás, en contacto con cba24n.com.ar, autoridades municipales también expresaron el alerta y llamaron a la población a tener cuidado, a la espera también del esclarecimiento de estos hechos.