Un hecho de inseguridad se produjo en las últimas horas en un edificio de barrio General Paz. Tal como quedó registrado en las cámaras de seguridad, al menos dos malvivientes lograron burlar el portón de ingreso y entraron a la cochera subterránea.

El hecho ocurrió en una torre de siete pisos ubicada en Félix Frías 435 y fue pasada la 1 de la madrugada del domingo. En la zona, preocupan los hechos de inseguridad pese al tránsito que hay en el lugar, por la cercanía a los bares y restaurantes de la zona.

Rubén es vecino del lugar y relató a cba24n.com.ar que afortunadamente no hubo robos, dado que todos los autos estaban cerrados y no había otros elementos en el lugar. Valoró que, al parecer, “los delincuentes no se animaron o no pudieron ingresar a los ascensores y al edificio”.

En ese marco, el hombre dijo que solo “rompieron el portón de reja”. En tanto, confirmó que tras lo ocurrido “todos se pusieron de acuerdo en poner cadenas con candado en las motos” para evitar robos, al tiempo que evalúan ponerle rejas a las puertas de los ascensores.

Finalmente, valoró que en este caso es la primera vez que entran al edificio, aunque admitió que el hecho ha causado gran repercusión entre los vecinos, en su mayoría jóvenes estudiantes y profesionales.

Sobre la denuncia, admitió que un vecino iba a realizarla, aunque desistió. “El coordinador del edificio estimó que la policía no iba a hacer nada” y por eso desistió, dijo.

