Circulan en Facebook, Twitter y Whatsapp imágenes y posteos que indican: “Alberto Fernández es el único presidente de toda latinoamericana que no se bajó el sueldo durante la pandemia” (sic). Esto es falso.

La desinformación se compartió 1,5 mil veces en Facebook (ver acá y acá) y obtuvo 2,6 mil retuits y 5,3 mil “Me gusta” en Twitter (ver acá).

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, no se redujo su salario durante la pandemia, así como tampoco lo hicieron la mayoría de los presidentes de los países de Latinoamérica. El medio Chequeado consultó con periodistas de Colombia, Brasil, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras y Paraguay, y todos confirmaron que no hubo ningún anuncio de baja de salario de los presidentes de dichos países.

Qué presidentes sí se redujeron el salario durante la pandemia

Sin embargo, hay varios presidentes de la región que sí se redujeron el sueldo. Son los mandatarios de: Perú, Uruguay, Ecuador y Costa Rica. Chile y México lo anunciaron, pero no hay información oficial disponible de cómo, cuándo y de cuánto será la rebaja salarial.

En el caso de Bolivia, la presidenta, Jeanine Añez, anunció que “donaría parte de su sueldo al coronavirus”, pero ninguna resolución oficial indica de qué porcentaje es la donación ni de cuánto dinero. Tampoco hay documentos públicos que comprueben que la donación efectivamente se hizo.

En Perú, a través del Decreto de Urgencia Nº 063-2020, el presidente Martín Vizcarra se redujo el sueldo por 3 meses (junio, julio y agosto). “El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto reducir de manera temporal, por un periodo de 3 meses, la remuneración del Presidente de la República y los ingresos mensuales, provenientes de su cargo, de los funcionarios y servidores públicos del Estado del Poder Ejecutivo, destinando los ahorros derivados de dicha reducción a contribuir con el financiamiento de medidas que permitan mitigar el impacto de la propagación del coronavirus (COVID-19)”, se indica en el texto. La reducción será del 10% del ingreso mensual para el Presidente y para los funcionarios que cobren entre 15 mil y 20 mil soles. Si el ingreso es mayor a 20 mil soles, la reducción será del 15%.

En Costa Rica, el presidente Carlos Alvarado Quesada, en su discurso ante la Asamblea Legislativa del 4 de mayo último, anunció: “En este contexto, informo que el salario del presidente se reducirá desde hoy en un 10%, acorde con la propuesta de contribución solidaria y reitero, como lo hice público en enero pasado, que he renunciado a tener pensión como ex presidente una vez que deje el cargo”.

Desde el 8 de mayo, el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, se redujo el sueldo en un 50%. A través del Decreto Nº 1041, dispuso que tanto él como su vicepresidente, ministros y viceministros verán reducido su salario a la mitad. No indica durante cuánto tiempo será.

El primer país en anunciar este tipo de medida fue Uruguay, en marzo último. Allí, el presidente Luis Lacalle Pou explicó que se crearía el “Fondo Coronavirus” y que se descontaría un 20% del sueldo a todos los cargos políticos (presidente, vicepresidente y todos los ministerios) para nutrir ese fondo. Esa rebaja en los sueldos sería por 2 meses. La medida se efectivizó el 8 de abril a través de la Ley Nº 19874.

Por su parte, la presidenta de Bolivia, Jeanine Añez, en un video en Twitter, dijo: “Quisiera decirles que mientras dure la pandemia donaré parte de mi sueldo para iniciar un pequeño fondo de ayuda a las personas afectadas con el virus”. De acuerdo con periodistas del medio de fact-checking Bolivia Chequea, luego de un mes del anuncio el gobierno boliviano aún no publicó ningún documento que indique cuándo comenzará esa donación ni de cuánto será.

El último en anunciar la rebaja de su salario fue Sebastián Piñera, presidente de Chile, quien el lunes 25 de mayo, también a través de Twitter, firmó la promulgación de una reforma constitucional para “rebajar las rentas, las dietas, de los senadores, los diputados, el presidente, los ministros, los subsecretarios, los intendentes, los gobernadores”. Sin embargo, se trata de un proyecto que llevaba seis años en espera en el Congreso, y aún no se sabe cuál será el monto de la reducción salarial.

En su mensaje de principios de abril, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, indicó que, de manera voluntaria, se bajarán los salarios de los altos funcionarios públicos hasta el 25% (de forma progresiva) y que él no cobrará el aguinaldo. “Se van a reducir los sueldos en términos reales. No van a crecer, se congelan”, dijo, y agregó: “Va a ganar menos el presidente y así hacia abajo”. “Los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año. El concepto de alto funcionario público aplica de Subdirector hasta Presidente”, se lee en la publicación del Diario Oficial. Sin embargo, no se sabe aún si se hizo efectiva la medida.

Los que no se redujeron el sueldo

Ninguno de estos presidentes latinoamericanos anunciaron la reducción de su salario: Jair Bolsonaro (Brasil), Alejandro Giammattei (Guatemala), Juan Orlando Hernández (Honduras), Daniel Ortega (Nicaragua), Nayib Bukele (El Salvador), Nicolás Maduro ni Juan Guaidó (Venezuela), Mario Abdo Benítez (Paraguay) e Iván Duque (Colombia).

En Paraguay, el presidente Mario Abdo Benítez anunció que los funcionarios del Estado no podían ganar más que él. En este documento oficial se puede verificar que el sueldo es de 37.908.800 de guaraníes, más 24.851.200 de gastos de representación, lo que equivale a 62.760.00 guaraníes (647 mil pesos argentinos). El anuncio que hizo Abdo Benítez sobre su salario fue que “recurrirá a instancias judiciales” si otros funcionarios de su país ganaran más que él.

En Nicaragua, el periodista Wilfredo Miranda indicó a Chequeado: “Ni siquiera nos da cifras claras de contagios, menos reducirse el salario que es de US$ 3.600 legalmente”.

Iván Duque, presidente de Colombia, anunció que se reducirán los salarios de los funcionarios públicos, pero no dijo nada sobre su propio sueldo. En ese país, según lo dicho por el mandatario, los trabajadores del Estado que ganen entre $ 10 millones y $ 15 millones (de pesos colombianos), tendrán que aportar el 10% y 15% de su salario en cada caso.

En el caso de Venezuela, Nicolás Maduro (ni Juan Guaidó, líder opositor, reconocido como presidente interino por varios países) anunciaron ningún tipo rebaja de sueldo. En este país no hay datos actualizados sobre lo que cobran los funcionarios de altos cargos. La última información es de 2011 y establece que el Presidente cobrará 12 salarios mínimos.

¿Qué dijo Fernández sobre el tema?

Durante un reportaje realizado el 20 de diciembre último en el programa “Nada personal”, la conductora Viviana Canosa preguntó: “¿Usted se bajaría el sueldo usted, su vicepresidenta, los gobernadores, los senadores, los diputados, uno los veía tan eufóricos ayer discutiendo sobre nuestro bolsillo (…) ¿No sería bueno que ellos también den un gesto de solidaridad?”. Y Fernández respondió: “Eso es un tema recurrente, pero que no necesariamente es justo. Yo quiero ser franco. Un ministro de la Corte Suprema de Justicia gana 4 veces lo que gana el presidente de la Nación, más o menos”.

Respecto de la diferencia salarial entre su sueldo y lo que cobra un ministro de la Corte Suprema de Justicia, los datos disponibles hasta el momento muestran que los 5 magistrados del máximo tribunal tienen un sueldo superior al de Fernández, pero en ningún caso la diferencia llega a ser de 4 veces. Según comunicó el Centro de Información Judicial el 3 de abril último, los jueces de la Corte Suprema “decidieron reducir un 25% de su remuneración y destinar esos fondos al Hospital Francisco J. Muñiz para la adquisición de los bienes o insumos necesarios para enfrentar la emergencia sanitaria”.

*Este chequeo es parte de la iniciativa Third Party Fact-checker de Facebook en la Argentina. Por Chequeado.