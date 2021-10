Facebook aclaró por qué sus redes sociales (Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp) estuvieron caídas por más de seis horas.

En primer lugar, la empresa de Mark Zuckerberg explicó que muchas de sus herramientas y sistemas internos también fueron afectados. Por lo tanto, para resolver la caída de las redes sociales debían arreglar primero sus sistemas.

¿Por qué duró tanto la caída de Whatsapp, Instagram y Facebook?

Además, aclararon que el incidente fue causado por un error de configuración propio y no por un ataque externo. A su vez, aseguraron que no hay evidencia de filtración de datos privados.

"Estamos trabajando para entender más sobre lo ocurrido así podemos hacer a nuestra infraestructura más resiliente", agregaron en un comunicado.

¿Qué pasó?

Los reportes de caídas se dieron a nivel global a las 12.40 horas de Argentina. El incidente no solamente provocó la caída de las redes sociales también generó problemas en los mismos sistemas internos de Facebook. Incluso, varios trabajadores reportaron a The New York Times que no podían entrar al edificio de trabajo porque sus pases de entrada no funcionaban. Otros, reportaron a The Verge, que tuvieron que utilizar cuentas de correo Outlook, propiedad de Microsoft, de manera temporal.

Según expertos, el problema surgió cuando la rutino del protocolo de puerta de enlace de frontera o BGP generó un error y provocó el borrado del sistema de nombres de dominio (DNS) de Facebook.

El BGP es un protocolo que tiene como función intercambiar información entre sistema autónomos. Este protocolo permite saber a las computadoras a dónde deben ir para ubicar la información solicitada por los usuarios.

Estos protocolos permiten que los sitios web sean encontrados en Internet a través de sus DNS.

"Facebook y las propiedades relacionadas desaparecieron de Internet en una ráfaga de actualizaciones de BGP", afirmó John Graham-Cumming, CTO de Cloudflare, una empresa de seguridad e infraestructura web que también es proveedora de Facebook.

Por el momento, Facebook no aclaró cómo se produjo el error.

