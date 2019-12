El usuario "LGND" (@iamlgndfrvr) compartió en su cuenta de Twitter el momento en que, junto a su mujer, le entregan a su hija una banana de regalo.

"Traté de darle a mi hija el peor regalo de Navidad y no esperaba esta reacción", escribió el hombre junto al video que, debido a la actitud de la pequeña, se viralizó rápidamente. En pocas horas, alcanzó las 22 millones de reproducciones en la red social del pajarito. Además, obtuvo más de un millón de 'Me gusta' y 398 mil 'Retweets'.

I Tried Giving My Daughter The Worst Xmas Gift Ever & I Didn’t Expect This Reaction 😢 pic.twitter.com/44cJytI83m