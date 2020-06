Wama Live es una plataforma web para streaming en alta calidad y vender entradas.

En la Crónica Matinal por Canal 10 dialogaron con Sebastián Choque, quien es uno de los creadores de la plataforma web, además de ingeniero musical y productor artístico de Los Nocheros, Ahyre, Chaqueño, Los Tekis, Canto4 y Nina.

Choque es un artista reconocido que acumula 13 nominaciones a los Gardel y 3 nominaciones a los Grammy.

"Wama Live nace de esta necesidad, del planeta entero, que está sufriendo estas restricciones para cuidarnos y salir de este flagelo que es el Covid-19", explicó.

¿Cómo funciona WAMA.LIVE?

Si quieres transmitir tu evento, primero debes ingresar a la web wama.live

Luego, debes llenar el formulario de CREADOR, agendas el día y horario de tu evento, y solicitar la cantidad de tickets que te hagan falta.

Mientras que si eres espectador sólo tendrás que buscar el show que quieres ver y canjear tu ticket.

El uso de la plataforma web es totalmente gratuita para todos los que quieran transmitir.

"No pedimos ni porcentajes ni comisiones. No somos una ticketera ni una productora. No somos intermediarios", recalcó Choque.