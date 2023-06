El presidente de la Nación, Alberto Fernández, dijo que en su gobierno "hay un Presidente y muchos funcionarios que se van a su casa igual que cuando llegaron, ninguno más enriquecido", enfatizando la necesidad de acabar con la corrupción y los vicios de la sociedad argentina en general.

Fernández subrayó que en su Gobierno “no nos hemos enriquecido, no enriquecimos a nuestras familias, no somos amigos de los empresarios, no entregamos obras a nuestros amigos”, en una frase cargada de polémica.

El primer mandatario formuló declaraciones en la presentación de la Mesa Nacional de Integridad y Transparencia, un espacio que busca coordinar estrategias de asistencia, seguimiento y evaluación de políticas públicas.

En su discurso, el mandatario destacó la importancia de la transparencia en la gestión pública y reafirmó su compromiso de enviar su declaración jurada de bienes cuando deje su cargo el próximo 10 de diciembre.

En esa dirección, añadió: “No quiero que haya un fideicomiso ciego; quiero que todos vean que hay un presidente y muchos funcionarios de mi gobierno que se van a su casa igual que cuando llegaron”.

El Presidente destacó la libertad de prensa que hubo en los últimos cuatro años, pero señaló que eso derivó en "un abuso desmedido de la libertad de prensa" en el que “se miente, se difama, se injuria” y agregó que confía en que ”la ciudadanía descubra quién es el difamador, quién es el periodista corrupto que recibe plata para decir lo que dice”.

Además, recalcó que nunca se realizaron gestiones para influir en las decisiones del Poder Judicial y lanzó una frase que parecía dirigida a los miembros de la Corte Suprema: “Hoy los jueces andan con vidrios polarizados y escondidos para que no los reconozcan”, indicó.

El acto contó con la presencia de la titular de la Oficina Anticorrupción, Verónica Gómez; el síndico General de la Nación, Carlos Montero; la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, entre otros funcionarios.

La Mesa Nacional de Integridad y Transparencia, creada en junio de 2021, tiene como objetivo dotar de transparencia a la gestión y está conformada por la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General de la Nación y la Agencia de Acceso a la Información Pública.