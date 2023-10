El presidente Alberto Fernández denunció este miércoles por "intimidación pública" al candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, por considerar que su persistente desacreditación de la moneda nacional causó "temor" en la ciudadanía y favoreció el desarrollo de una "corrida" bancaria.

Fernández denunció también al legislador y candidato a jefe de Gobierno porteño Ramiro Marra, por recomendar a la ciudadanía a no ahorrar en pesos.

“Como consecuencia directa e inexorable de ese grupo de manifestaciones públicas y masivas, y del temor consecuente, el valor de dicha moneda extranjera para el mercado paralelo ascendió estrepitosamente y en menos de un día, desde los ochocientos setenta ($ 870) hasta los mil diez pesos ($ 1.010)", expresa el texto presentado en los tribunales federales del barrio de Retiro (CABA) por el Jefe de Estado.

En una entrevista efectuada el último lunes, Milei había recomendado no ahorrar en moneda nacional: "Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento porque esas basuras no sirven ni para abono".

El martes, en una jornada volátil en cuanto a las referencias del dólar paralelo, Marra había publicado en su cuenta de X (antes Twitter): "Hoy más que nunca: no ahorres en pesos. Cuida tu dinero, te costó mucho ganarlo".

La denuncia del jefe de Estado, que recayó en el juzgado federal de María Servini, está apoyada en el artículo 211 del Código Penal, que define el delito de intimidación pública como "dar voces de alarma, hacer señales o utilizar otros medios materiales para infundir temor público o suscitar tumultos o desórdenes", con penas que van de los 2 a los 6 años de prisión.

Según Fernández, la "corrida" experimentada en los últimos días fue "consecuencia directa de estas afirmaciones públicas y masivas de un grupo de personas con responsabilidad institucional definida, a través de las cuales en primer lugar compararon la moneda nacional con excremento y –a través de un error conceptual- afirmaron que presentaba un mecanismo de emisión que no es verídico ni acertado".

Minutos después de que la denuncia se hiciera pública, Milei posteó en sus redes sociales: "La casta tiene miedo... La Libertad Avanza. Viva La Libertad Carajo". El posteo fue previo a la rueda de prensa que el candidato a presidente de LLA brindó en la CABA, acompañado de Marra y Carolina Píparo, candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires.

La polémica por los dichos “devaluatorios” también generó la respuesta del ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.

Massa postergó la gira que iba a iniciar este miércoles por la región de Cuyo y la Patagonia para ponerse al frente del operativo con el que el Gobierno busca controlar los movimientos del dólar paralelo y poner en marcha una ofensiva contra los especuladores financieros.