Mientras se definen los detalles del cierre de alianzas de cara a las elecciones primarias de agosto, la interna dentro de Juntos por el Cambio (JxC) entre Elisa Carrió y Mauricio Macri no se detiene.

Este martes la líder de la Coalición Cívica-ARI volvió a criticar al expresidente al indicar que busca generar "un ajuste brutal” contra la clase media argentina por su condición de “rico”, en referencia a la fortuna de Macri, heredada de su padre.

“Me parece que Macri quiere hacer un ajuste tan brutal que yo no estoy dispuesta a tolerar. ¿Y saben por qué no estoy dispuesta? Porque va a caer toda la clase media argentina. Él que no vivió y no fue de clase media, no sabe lo que es. Y él nació rico. Hoy hay un 80% de la gente que se cree de clase media, pero yo creo en un orden, no en una represión”, dijo Carrio durante una entrevista con la radio LT10 AM1020.

Ver: Carrió sobre una alianza entre Macri y Milei: traerá "ajuste brutal" y "represión hasta matar"

“Cuando sos líder de un partido, vos tenés que consolidarlo porque, si no, lo partís. Acá hay dos tercios de Juntos por el Cambio que estamos juntos. A muchos expresidentes los vi dividir a su propio partido porque si él no gana no quiere que los otros ganen. Yo estoy en contra de eso”, sostuvo Carrió durante otro tramo de la entrevista.

Ver: Macri ironizó la crítica de Carrió sobre su "lado oscuro": "Soy Batman"

Por otra parte, la socia fundadora de Juntos por el Cambio (JxC), aseguró que el expresidente Macri posiblemente ha perdido su identidad.

“Toda la Coalición Cívica, la mayor parte del radicalismo y casi la mitad del PRO seguimos manteniendo nuestra identidad. Quizás la haya perdido Mauricio”, expresó la dirigente.