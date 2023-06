Durante el mediodía del martes, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner manifestó su descontento ante el titular del diario La Nación que informaba sobre los tribunales encargados de revisar su condena en el caso Vialidad y en el de espionaje a los familiares de los marinos del ARA San Juan. El artículo, escrito por el periodista Hernán Cappiello, llevaba el título: "Mala noticia para CFK. Se completaron los tribunales que revisarán la condena de Cristina y el sobreseimiento de Macri".

En su tuit, la vicepresidenta expresó su indignación ante la elección del titular, cuestionando su objetividad y destacando que les faltó describir que se tratan de "buenas noticias para Macri". Además, señaló su preocupación por la designación del camarista Mariano Borinsky para analizar el caso del espionaje, alegando que había tenido una relación cercana con el expresidente Mauricio Macri.

En sus palabras, la vicepresidenta afirmó: "¿Por qué buenas para el jefe del PRO? Porque el camarista Alejandro Slokar, que lo iba a juzgar por el espionaje a los familiares de las víctimas de la tragedia del ARA San Juan, fue apartado porque según los acusados no daba garantía de imparcialidad. ¿Y a que no sabés por quién lo reemplazaron? Por Mariano Borinsky. Sí… el camarista que jugaba al paddle con Macri en la Quinta de Olivos. Es joda. Más explícito no se consigue."

La mandataria argumentó que la condena en su contra ya estaría escrita de antemano y que los jueces designados no garantizan imparcialidad en el caso del espionaje. Estos comentarios han generado polémica y reavivado el debate sobre la independencia judicial en Argentina.

Hasta el momento, el periodista Hernán Cappiello y el diario La Nación no han respondido a las declaraciones, aunque retiraron del titular la frase “Malas noticias para CFK”.

Cristina Fernández de Kirchner continúa enfrentando múltiples investigaciones y procesos judiciales, y su postura crítica hacia el sistema judicial ha sido una constante en su discurso político.