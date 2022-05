La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner marcó fuertes diferencias con el Ministro de Economía aunque recalcó que no hay una "pelea" dentro del gobierno sino un "debate de ideas".

La expresidenta disertó en la ciudad de Resistencia, Chaco, después de recibir el Doctorado Honoris Causa en la Universidad Nacional de la provincia del norte del país.

"Nunca decido las cosas a través de mis hormonas sino a través de mis neuronas, ojo que muchos dirigentes de todos los partidos políticos dicen que las mujeres somos histéricas cuando ellos son los hormonales que se pelean para ver quien se sienta adelante o atrás", apuntó con ironía ante al auditorio.

En el último tramo de su discurso la Vicepresidenta se refirió a "infidencias" sobre la trastienda del Frente de Todos.

Entre ellas dijo que el presidente Alberto Fernández le propuso a Máximo Kirchner que sea Andrés "El Cuervo" Larroque quien suceda a Daniel Arroyo cuando este dejó el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

"Hay que explicar estas cosas porque sino cunde el desamino en esos pibes que se tatúan a Perón en el brazo", aseguró.

Acerca de lo que denominó un "debate político" dentro del gobierno Cristina Fernández apuntó al manejo de la economía y a la influencia del dólar.

En este sentido recordó cuando en 2020 en un acto en La Plata señaló que había que "alinear tarifas, precios de alimentos, jubilaciones y salarios" porque sino el crecimiento "se lo iban a quedar cuatro vivos".

En otra de sus "infidencias" Cristina Fernández marcó el comienzo del quiebre en la relación con el ministro de Economía, Martín Guzmán.

"Le recomendé a un joven economista que fuera a verlo al ministro (Guzmán) para explicarle el proyecto que tenia de Secretaria de Comercio. Cuando fue a verlo el ministro le dijo: 'nosotros no vamos a hacer lo que hicieron ustedes, esto es diálogo, consenso, ustedes tenían un criterio muy intervencionista'", comentó la Vicepresidenta.

"Un poquito mas tarde me di cuenta que algunos decían que cuando veníamos mejores pesaron que había que hacer todo lo contrario porque se tragaron la historia de que era por los modales porque no consensuábamos pero uno tiene que saber debatir y no hay que enojarse", completó.

Acerca de la situación económica la exmandataria reiteró el problema de sistema bimonetario y marcó los límites del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

"El Fondo esta exigiendo devaluación y tasa de interés por arriba de la inflación, eso no va a dar crecimiento", remarcó. En este sentido afirmó: "que nadie se haga la victima que la única victima es la que no llega a fin de mes".

En el cierre de su discurso la Vicepresidente dijo: "tenemos la obligación de discutir como hacemos para devolverle a la gente los anhelos. No le estamos haciendo honor a tanta esperanza que depositaron".