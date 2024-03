En medio de una crisis económica signada por la recesión, la inflación, el ajuste y las caídas de salarios, consumo y producción, un representnte del Fondo Monetario Internacional (FMI), reiteró su apoyo a las políticas implementadas por el gobierno de Mieli, aunque pidió que “el peso del ajuste no caida desproporcionadamentr sobre las familias trabajadoras”, algo que ya viene sucediendo.

El Director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Rodrigo Valdés, de visita en el país, se expresó de esa manera durante una exposición en el IEFA Latam Forum.

En esa dirección, destacó “el progreso impresionante que se está logrando estabilizar la macroeconomía”, al tiempo que destacó el superávit fiscal y la recomposición de reservas del Banco Central.

Las declaraciones del miembro del FMI llegan en momentos en que se conociieron datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) en los primeros meses del 2024, que señalan que las jubilaciones y pensiones se redujeron un 33 por ciento, siendo el ítem que más contribuyó a la reducción del gasto.

Por contrapartida, gran parte de lo ahorrado con los recortes fueron a parar al pago de vencimientos con el propio FMI. Desde diciembre a la fecha se abonaron u$s 4.540 millones. El primer pago fue el 21 diciembre, por u$s 920 millones; el segundo fue el 31 de enero, con dinero que presto el propio organismo: u$s 2800 millones. Finalmente, el tercer pago al Fondo fue el pasado 1º de febrero por otros u$s 820 millones

Aún cuando parte de los recursos ahorrados fueron a parar al FMI, con quien el gobierno de Macri tomó la deuda más grande de la historia de la entidad, Valdés expresó que “es importante mantener los esfuerzos para apoyar a los sectores más vulnerables de la población”.