Tras el anuncio del ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, de la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias a $1.770.000 desde el 1º de octubre, cerca de 800 mil trabajadores registrados dejarán de pagar el tributo, con lo cual tendrán un aumento indirecto en sus ingresos salariales.

De acuerdo a lo informado oficialmente, la medida significará una mejora del 27 por ciento promedio del sueldo de bolsillo de esos trabajadores que se ubican entre los de mejores ingresos. Las estimaciones oficiales señalan que ese dinero repercutirá en una mejora del consumo interno y de la actividad económica e indirectamente en la suba de la recaudación impositiva.

La medida impactará positivamente en los salarios el personal del gremio de Bancarios, Camioneros, Petroleros, Jubilados y Pensionados con ingresos mayores a la mínima y Médicos, entre otros.

“Si tienen que ahorrar, compren un autito o algún bien producido en la Argentina, no vayan a comprar dólares”, pidió Massa a los trabajadores beneficiados por la medida en la jornada de ayer. El pedido se basa en que si la mejora salarial es utilizada para la compra de dólares en el mercado informal, provoca un aumento en su cotización y luego el traslado a los precios, lo que impacta en la consecuente suba inflacionaria y una nueva caída del poder adquisitivo de los salarios.

Hasta ahora, el piso para comenzar a tributar es de $700.875 (salario bruto) o de $581.726 (de bolsillo), por lo que la medida implica un fuerte incremento de esa base.

Tras la medida, solo quedarán entre 80 y 90 mil personas en Argentina que paguen el Impuesto a las Ganancias, entre las que se cuentan gerentes y subgerentes de empresas, sectores que perciben más de 15 Salarios Mínimo, Vital y Móvil ($1.770.000", y jubilados de privilegio.

"Para mí, el salario no es ganancia. Es remuneración, el pago por el trabajo y esfuerzo que hace cada trabajador. Tenemos que terminar con esta locura de que un trabajador no quiera hacer horas extras para no perderla en el impuesto", aseguró Massa tras el anuncio.

El candidato presidencial de Unión por la Patria recordó que en 2015, en su campaña presidencial, Mauricio Macri prometió eliminar el Impuesto a las Ganancias para trabajadores en relación de dependencia y luego duplicó la cantidad de empleados en relación de dependencia que debían pagarlo.

“En mi gobierno los trabajadores no van a pagar el impuesto a las Ganancias”, afirmaba Macri en un spot publicitario que luego se viralizó. Al asumir la presidencia en 2015, cerca de 1,2 millones de trabajadores abonaban el tributo. Al entregar el mando en 2019 esa cifra había subido a casi 2,4 millones de asalariados.

Luego de adelantar el anuncio que estaba en estudio la semana anterior, desde distintos sectores de Juntos por el Cambio reclamaron a Massa que implementara ahora la medida y que enviara el proyecto al Congreso para su tratamiento.

Patricia Bullrich publicó la semana pasada en sus redes sociales: “No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ministro de Economía Sergio Massa: ¿por qué no lo hace ahora? ¡Usted es el ministro de Economía!”. Otro tanto hizo Cristian Ritondo, el jefe de bloque del PRO en Diputados: “Podés hacerlo ahora. Mandá la ley que la votamos”.

El lunes y tras el anuncio de Massa, cambiaron radicalmente su postura y adelantaron que no iban a aprobar el proyecto que el Gobierno envíe al Congreso. El diputado Luciano Laspina, quien conforma el equipo de economistas de la candidata presidencial, Patricia Bullrich, calificó de “mamarracho electoralista” a la medida anunciada por Massa.

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, también expresó su desacuerdo con la iniciativa del ministro candidato. Según el candidato presidencial de Hacemos por nuestro país, Sergio Massa, actúa como Papá Noel utilizando fondos que en realidad pertenecen a las provincias.