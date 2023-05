Tras la presentación formal de su plataforma electoral, se van conociendo detalles de las polémicas medidas regresivas y antiderechos que plantea realizar Javier Milei en caso de acceder a la presidencia.

Sin embargo, en muchos de esos puntos, se plantean contradicciones respecto de la actuación del economista devenido en dirigente político y lo que plantea como acciones para implementar.

El precandidato de La Libertad Avanza propone entre otras cosas eliminar la Salud y Educación pública, privatizar o cerrar empresas estatales, liberar el dólar, cerrar en Banco Central, eliminar el aborto legal, permitir la libre portación de armas en civiles y hasta eliminar las indemnizaciones por despidos.

Ver: Propuestas de Milei: dolarización, privatizaciones, portación de armas y eliminación de planes sociales

En este último punto, en el libro “El camino del libertario”, que publicó en 2022, reconoció haber cobrado un juicio laboral y vivir durante cuatro años sin trabajar gracias a la indemnización que cobró.

Natalí Incaminato compartió en su cuenta de Twitter un fragmento del texto en el que el propio Milei relata cómo cobró una indemnización.

"Era un contexto de mucha austeridad, pero con mucho de lo que me hace feliz. Sin embargo, cuando regreso de las vacaciones, me vuelven a plantear una nueva reducción del salario, achicando de nuevo la cantidad de horas. Me pareció un delirio. No lo acepté. Me pareció tan bajo y miserable lo que hizo aquel empleador que le hice juicio, ya que no estaba formalizado. Obviamente, lo gané. Sin embargo, la cosa estaba difícil y, como los estudios mostraban que una persona tardaba cerca de dos años en volver a encontrar empleo, adopté una posición pesimista y dividí el monto de la indemnización como para sobrevivir cuatro años", dice el libertario en su libro.

Fuente: minutouno.com