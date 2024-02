En lo que hoy debía ser un mero trámite parlamentario, hubo fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición. Protagonizó el intercambio la vicepresidenta Victoria Villarruel quien fue acusada de haber demorado el tratamiento del DNU. También le cuestionaron el retiro del busto de Néstor Kirchner.

"No fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda", le respondió la presidenta del Senado acerca d Néstor Kirchner. Así lo dijo al senador José Mayans de Unión por la Patria, quien había preguntado por el busto del expresidente.

El cruce se dio en el marco de una sesión que debía confirmar al senador de La Libertad Avanza (LLA) por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, como presidente de la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo.

En ella se deberá tratar, entre otros temas, el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 dictado por el presidente Javier Milei.

Cercano al mediodía, la senadora por Río Negro, Silvina García Larraburu enumeró las críticas e insultos que el Presidente propinó contra diferentes sectores políticos. Todo a tan solo una semana de discurso del período de sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados.

Recordó que el mandatario tildó de "nido de ratas al Congreso", a los políticos como “una mierda que la gente desprecia”. A pesar de ello, Victoria Villarruel dio sus explicaciones por el retiro del busto e ignoró los cuestionamientos de la oposición.

Por otro lado, el flamante presidente de la comisión bicameral, Carlos Pagotto, destacó: “Me llama la atención el baño de constitucionalidad que se han dado. Parece que apareció Juan el Bautista y renacieron como grandes constitucionalistas cuando son violadores seriales de la Constitución”.