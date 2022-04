Tras la polémica por la escasez de gasoil denunciada por transportistas de cereales en el comienzo de la cosecha gruesa, que motivó una movilización en el sur de la provincia de Córdoba, la empresa estatal YPF anunció la decisión de importar 250 millones de litros de gasoil hasta la primera quincena de mayo y se comprometió a aumentar "un 10% su oferta de gasoil en el mes de abril respecto al mismo mes de 2019".

A través de un comunicado, la compañía petrolera aseguró además que "está facilitando a la competencia combustible para cubrir los faltantes puntuales" que se registran en algunas zonas, precisamente por la alta demanda de los productores agropecuarios ante el arranque de la cosecha.

En otro tramo del documento, YPF afirma que "en la primera semana del mes, entregó casi 8 millones de litros por encima de lo planificado, lo que representa un 27% más que en 2019 y 30% respecto al año pasado". En ese sentido la empresa ya había afirmado que se alcanzaron mayores niveles de oferta de los últimos diez años.

Cabe recordar que días atrás el titular del gremio de los Camioneros, Pablo Moyano había afirmado que no faltaba gasoil. "Hay, si no, nos hubieran comunicado. Si no, somos los primeros en parar”, expresó. El sindicalista sostuvo que se trataba de maniobras "desestabilizantes" de un sector que lleva adelante un "ataque sistemático, cuando el Gobierno intenta subir las retenciones a la exportación de granos” para evitar el traslado de los aumentos de los precios internacionales de los granos por la guerra en Ucrania, a los alimentos en las góndolas.

Por su parte, los transportistas de cereales que reclamaban por la falta de gasoil, también denunciaban acciones especulativas por parte de algunos expendedores que llegaban a pedir hasta $180 por el litro de diésel 500, cuando su valor en el surtidor es de $110. Días atrás, YPF había salido al cruce asegurando que "el gasoil para la producción agropecuaria está garantizado a través de la red de YPF Agro con su producto Infinia diésel en todo el país.

Finalmente, remarcaba que "como acciones complementarias, reforzó su cadena logística para mejorar el nivel de llenado de los tanques en las estaciones y está trabajando con el segmento industrial para acompañar el crecimiento de ese sector (minería, energía, transportes de carga y pasajeros)"..