La obra se estrenó en la cartelera cordobesa y continúa con funciones los jueves de octubre a las 21, en Espacio Cirulaxia (Pje. Agustín Pérez 12). “Glauce, la señora de fuego” cuenta con dramaturgia de Roberto Martínez. En escena: Celeste Maldonado. Dirección: Laura Ortiz.

Entradas a $1000. Se consiguen por Antesala o reservando glaucebaldovinteatro@gmail.com o por Instagram @glauce.sradefuego

Sobre la obra

El viernes 21 de mayo de 1976, Sergio González Baldovin es secuestrado por un grupo de tareas de la dictadura argentina, y nunca más aparece. Veinte años más tarde, Glauce Baldovin, la poeta, su madre, muere. Glauce llega a una casa con ventanas y un patio que resopla recuerdos. Allí la esperan su máquina de escribir y el deseo de un reencuentro. La poeta, escribe su último libro.

El autor Roberto Martínez, comparte cómo surge la historia de esta obra: “En marzo de 2020 estábamos en el proceso de un montaje de muestra sobre Glauce Baldovin en el Archivo Provincial de la Memoria. El disparador de aquella muestra había sido una columna en la radio de la Tere Andruetto, sobre la máquina de escribir de Glauce”.

"Una tarde mientras estábamos viendo el montaje en la Biblioteca de libros prohibidos del APM, Pablo González me cuenta una historia que le pasó a su hermana con una carpeta de poemas de su abuela Glauce.

Decidimos sumar la historia a la muestra y cuando estábamos en todo ese trabajo la pandemia truncó los espacio y los urgencias pasaron a ser otras. La historia de la carpeta que se reflejó en los ojos de Lucia, me quedó atravesada. En tiempo de aislamiento me inscribí en un taller de dramaturgia con Juli Reyes, y como Pablo nos compartió la semilla de la historia, la July nos posibilitó el terreno para que florezca. En paralelo las lecturas de Laura Ortíz y Celeste Maldonado fueron enriqueciendo el texto. Se pudo realizar una escena virtual con Laura dirigiendo y Celeste actuando. El azar hizo que justo coincidiera con una convocatoria FEATEC, y como dice Laura “ese acto de fe se vuelve obra de teatro”. Armamos un equipo, nos presentamos y la obra estuvo entre las ganadoras. Desde allí, fines del 2021, venimos trabajando para este proyecto recién estrenado".