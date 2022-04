A dos años del hallazgo del cuerpo de Cecilia Basaldúa, quien estuvo desaparecida 17 días en Capilla del Monte y posteriormente fue hallada asesinada, el padre de la víctima reiteró los cuestionamientos a la instrucción de la causa llevada adelante por la fiscal de Punilla Paula Kelm.

Daniel Basaldúa dijo que estas fechas son siempre dolorosas, pero que Cecilia siempre está presente en los recuerdos de la familia.

"En nuestra casa Cecilia está presente permanentemente porque su habitación está intacta, como la dejó. El recuerdo es permanente pero nosotros lo único que buscamos es que haya justicia y no nos vamos a conformar con alguien que no tiene nada que ver (se refiere a Lucas Bustos, único imputado por el femicidio) y queremos a los verdaderos culpables presos. Vamos a luchar por eso", señaló en diálogo con el programa Es por Acá, de la FM 102.3

El padre de Cecilia apuntó nuevamente contra el propietario de la vivienda donde la mujer estuvo antes de desaparecer, Mario Mainardi. "Directamente la fiscal no lo tocó, porque hay muchas contradicciones de ese hombre y nunca lo investigó. El tipo está libre, como un simple testigo, cuando fue el último que vio a Cecilia con vida", remarcó Daniel.

Además, el hombre sostuvo que "hay muestras de luminol que dieron positivo en la casa de él, pero la fiscal no las hizo analizar. En el camino en la búsqueda de Cecilia, él regala un instrumento musical de Cecilia que ella tenía en la mochila. Cómo es que lo tenía él?", se preguntó Daniel, quien agregó que, en cambio, no hay nada contra el único imputado, Bustos.

El padre de Cecilia contó que tienen expectativas sobre la actuación que pueda llevar adelante el Fiscal de la Cámara Sergio Cuello, con quien se comunicaron vía email, a quien la familia le pidió que investigue por otro lado, ya que no hay nada que pruebe un vínculo ni un contacto de Cecilia con Bustos, quien fue detenido, según la familia Basaldúa, sin ninguna prueba en su contra por la fiscal Kelm.

El papá de la víctima remarcó que Mainardi, en cambio, desapareció durante la pandemia, pudo viajar cuando nadie podía. "No sé cuál es la impunidad que tiene", dijo Daniel, agregando que lo tienen que investigar ahora, en el juicio que se desarrollará desde el próximo 2 de mayo en tribunales de Cruz del Eje.

"Él andaba con una mochila grande gris cuando Cecilia estaba desaparecida, y no lo digo yo, eso me lo dijo la novia que él usó de coartada, y de ahí sacó el instrumento musical y se lo regala al hijo de ella como congraciándose. Nunca dio explicaciones (Mainardi) cuando ese instrumento tendría que haber estado en la mochila de Cecilia. Estaba desaparecida la mochila, y aparece después en el puente, o sea la plantaron, no tengo ninguna duda de eso", expresó Daniel.

Además, señaló que también los policías hicieron lo que quisieron en lugar de investigar como debían a los sospechosos del femicidio de Cecilia. "No se olviden que también hay un audio donde acusan a policías de haberle hecho esto a Cecilia también", sostuvo el padre de la víctima.

Por último, el hombre invitó a toda la comunidad a participar de la marcha que se realizará en reclamo de justicia para Cecilia y para todas las víctimas de violencia de género.

Escuchá la entrevista completa: