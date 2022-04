El gobierno de la provincia de Córdoba emitió recomendaciones tendientes a llamar la atención de los cordobeses respecto al ingreso en un periodo caracterizado por una marcada disminución de precipitaciones y descenso de temperaturas que pone a los cordobeses a las puertas de lo que comúnmente se denomina “estación seca”.

En tal sentido, desde las redes sociales indicaron que activaron "las medidas de prevención y lucha para enfrentar posibles emergencias".

Por ello, la recomendación recordó la prohibición de "hacer fuego o actividades que puedan dar lugar al inicio de incendios en tierras públicas de toda la provincia. La norma alcanza a concesionarios de balnearios, zonas turísticas, campings, hospedajes, propietarios de campos, casas de veraneo, clubes y predios".

Asimismo, solicitan "no quemar restos de poda, basura, rastrojo y desmalezamiento. No arrojar fósforos encendidos, colillas, ni cigarrillos en campos o zonas arboladas". "Si se inicia fuego en el pasto y no es intenso, apagar la llama golpeándola con una manta", publicaron.

Ante este panorama, desde la Provincia pidieron "realizar las prácticas preventivas en predios como calles cortafuego, limpieza de alambrados, construcción de reservorios de agua, tener elementos de combate disponibles y mantener piletas y tanques con agua porque pueden el agua se puede usar para combatir el fuego".

Ante la visualización de una columna de humo, hay que avisar a cualquiera de los siguientes números: Policía 911; Bomberos 100 o al teléfono gratuito 0-800-38346 (FUEGO).