La madre de Joel Heredia (18), el joven acusado de asesinar a Joaquín González (19) tras una disputa el domingo 17 de julio en Alta Gracia, salió en defensa de su hijo y aseguró que "no salió a matar a nadie" y que esta tragedia les cambió la vida.

A raíz de la demora en los resultados de la autopsia y a la espera de que la Justicia llame a declarar a Heredia, su mamá, Laura Espíndola, contó a el diario Resumen de la Región que en la pelea que terminó con la muerte de Joaquín, fue él quien "pegó primero".

Además, la mujer sostuvo que Joel llegó marcado a su casa y con la cabeza inflamada. "Yo siempre creí en lo que mí hijo me contó, él es un chico tranquilo y me dijo que tenía miedo de que lo agarraran a patadas entre todos. Él no salió a matar a nadie", indicó Espíndola.

Según la versión de Joel, la noche trágica él había salido del baile -dónde también había estado Joaquín- junto a su amigo Bruno. "Me dijo que detrás de el venía un grupo grande de chicos, entonces había dos chicos parados en la esquina, mi hijo les dice que se iban a quedar un ratito ahí hasta que pasarán esos chicos y les dijeron que no porque no querían problemas. Mi hijo me dice ‘yo me paro, veo que pasan tres chicos, uno lo mira de reojo y después uno se vuelve corriendo (era Joaquín)", sostuvo la mamá del joven detenido.

De acuerdo a lo que Joel le relató a su familia, Joaquín tenía enroscado un cinto en su mano, y él creyó que era un arma. "Joaquín le tira un golpe y no le pega, el segundo si le pegó en la cara. Mi hijo dijo que sintió que se desvanecía y que tenía miedo que lo agarraran a golpes en el piso. Él lo invita a pelear mano a mano a Joaquín, después ve que todos se le venían encima y se baja a la calle tirando patadas para defenderse", relató Espíndola.

Además, la mujer indicó que después Joel le dijo haber visto en el piso a Joaquín y le aseguró: "Te juro mamá que yo no lo toqué".

"Mi hijo me dijo ‘a mi me pegaron y yo pegué pero nunca para matar a nadie. Yo estoy sufriendo muchísimo con todo esto porque es algo que nos cambió la vida. Sufro muchísimo por esa familia que perdió a un hijo, pero yo también sufro porque al mío tampoco lo tengo y entiendo que ellos pidan Justicia pero yo también pido Justicia por Joel", sostuvo la mujer.

Por último Espíndola sostuvo que solo pide hablar diez minutos con su hijo, mientras siguen aguardando que la fiscalía lo llame a declarar.

Fuente: resumendelaregion.com