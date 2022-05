Soledad Laciar, la mamá de Valentino Blas Correas, el adolescente acribillado a balazos por policías de Córdoba el 20 de agosto de 2020, repudió el pedido del fiscal anticorrupción, Matías Bornancini, de sobreseer a la titular del Tribunal de Conducta Policial, Ana Becerra, por levantar la condición pasiva del agente sospechado de haber asesinado a su hijo.

"Estoy muy triste, no he parado de llorar en toda la noche", dijo a Canal 10 la mamá de Blas. "Le pedí a mi abogado que le pida una reunión a Bornancini porque necesito que me explique en qué se basó para decir que Ana Becerra no tiene nada que ver. En realidad no entiendo para qué está el Tribunal de Conducta Policial", dijo apesadumbrada la mujer.

Y agregó: "Acá hay una realidad, una persona que estaba en la calle, que no debía estar (se refiere a Lucas Gómez, quien debía estar sancionado por haber encubierto al "violador serial" de La Calera) me dejó a mí sin mi hijo, y algún responsable tiene que haber que lo puso en la calle. Si Bornancini dice que ella no fue, que me diga quién para ver para dónde sigo, porque yo no voy a parar", señaló Laciar.

La mamá de Blas recordó que, tras asesinar a su hijo, "en 10 minutos plantaron un arma. Eso no lo hacen dos cabos, eso lo hace una institución que está preparada para el mal obrar cuando se mandan una cagada. Se lo dije al gobernador (Juan Schiaretti)", sostuvo.

"Hace dos años casi que salgo a la calle, lucho, viajo, dejo a mis nenas para una lucha que yo ya la perdí, y tengo que estar acá poniendo la cara, siempre por malas noticias. Viste cuando decís: una buena, que me den una buena", reclamó

La mamá de Blas recordó que el comisario (Gonzalo) Cumplido también fue desvinculado del caso, y agregó "ahora Ana Becerra no tiene nada que ver, no sé en el juicio voy a ser la responsable yo de que mi hijo no esté conmigo", dijo desesperada.

