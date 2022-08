La Agencia Córdoba Cultura brinda nuevos espectáculos para disfrutar en la semana.

Mirá toda la grilla y agendá tus shows favoritos:

Lunes 15

A las 21. Visita virtual a la muestra La Reyna

Exposición de esculturas y joyería contemporánea instalada de Yuri Gogol. En esta muestra se ponen en diálogo los límites disciplinarios entre la joyería de autor y las artes visuales. La poética en la obra de Gogol transcurre entre lo femenino y la tensión de opuestos como la vida y la muerte, el mundo natural y lo fabricado, la descomposición de la materia y el brillo de las joyas que se conserva. En la exhibición se podrán ver estas tres obras: Ser o no ser, Amor Eterno y La Reyna. Se puede seguir en YouTube CulturaCBA

Martes 16

A las 18.30. Cine Peatonal: El atajo de Meek's (de Kelly Reichardt, 2010, Estados Unidos). Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55

En 1845, un grupo de colonos pioneros recorre el territorio virgen de Oregón guiado por el taciturno Stephen Meek (Bruce Greenwood). En su viaje en busca de la tierra prometida se cruzarán con un nativo americano cuya presencia hará que el grupo se divida: unos depositarán su confianza en el poco fiable Meek, y otros, en cambio, en el que a primera vista podría parecer su enemigo natural: el indio. Entrada libre y gratuita.

A las 18. Ciclo Cine en el Palacio: La comedia de la vida (de Roy Andersson, 2007, Suecia). Museo Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511

Comedia trágica sobre el hombre en estado puro, sus comportamientos en sociedad, sus pensamientos, sus preocupaciones, y sus deseos de amar y ser amado. Una galería de personajes recurrentes desfila por situaciones cotidianas, a veces surrealistas, para mostrarnos su particular filosofía ante la vida. "La comedia de la vida", una película completamente alejada de los cánones habituales de narración, sin planteamiento, nudo ni desenlace, sin protagonistas ni personajes secundarios y con un único movimiento de cámara a lo largo de su hora y media de metraje, ha conseguido numerosos galardones y menciones importantes. Fue la candidata sueca para luchar por el Oscar a la mejor película extranjera y, además de participar en Cannes, recibió el Premio especial del jurado en Sevilla y una nominación al mejor director en los Premios del Cine Europeo. Entrada libre y gratuita. Sin reserva, por orden de llegada.

A las 18.30. Cine: Shirley (de Josephine Decker, Estados Unidos, 2021). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Una famosa escritora de terror encuentra la inspiración para su siguiente libro después de que ella y su marido acojan a una joven pareja. Repite el miércoles 17 a las 21, el jueves 18 y el sábado 20 a las 18.30. Entrada general 150 pesos; estudiantes y jubilados, 100.

A las 20. Cine de cabecera: Trainspotting (de Danny Boyle, Reino Unido, 1996). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Mark Renton, un joven escocés de Edimburgo, y sus amigos son adictos a la heroína, lo que significa que viven fuera de la realidad, en un mundo aparte. Dentro del grupo hay un psicópata alcohólico y violento, un joven desesperado, un mujeriego con un conocimiento enciclopédico sobre Sean Connery y un entusiasta de las caminatas y de Iggy Pop. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Cine: Alicia y el alcalde (de Nicolas Pariser, Francia, 2022). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

El alcalde de la ciudad de Lyon, Paul Théraneau, se encuentra en una posición delicada. Tras pasar 30 años en política se empieza a quedar sin ideas y siente que sufre un vacío existencial. Para superar esta adversidad, Paul decide contratar a una brillante filósofa, la joven Alice Heinmann. Entre ambos se desarrolla un diálogo en el que sus respectivas personalidades cambian drásticamente su forma de ver y entender el mundo. Repite el miércoles 17 a las 19. Entrada general 200 pesos; estudiantes y jubilados, 100.

A las 21. Músicos produciendo: breve encuentro con Virginia Piscitelli

Virginia Piscitelli es música, compositora, arregladora, docente y gestora cultural. Integra los proyectos Aguamarina Música Clara (junto a Mónica Nogueira y María Emilia Corradi) y el Dúo Cordobesas (junto a Mariela Carrera). Se desempeña como coordinadora y docente de piano del Profesorado de Música en la Facultad de Artes de la Universidad Provincial de Córdoba. Es fundadora, coordinadora y docente de piano del Instituto de Música El Nuevo Puente (Villa Allende). Es egresada de la Carrera de Educación Musical (Universidad Nacional de Córdoba) y de las carreras de Profesorado en Piano, Tecnicatura en Instrumento Solista (piano) y Música de Cámara del Conservatorio Superior de Música Félix T. Garzón de la Ciudad de Córdoba.

Miércoles 17

A las 20. Cine por la Diversidad: Las llaves de casa (de Gianni Amelio, Italia, 2004). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Adaptación de la novela "Nacido dos veces" de Giuseppe Pontiggia (1934-2003), que trata sobre la relación del autor con su hijo discapacitado. La madre de Paolo muere durante el parto, y él nace con diversas deficiencias. Gianni, su padre, se niega a verlo y, con el tiempo, se casa y tiene otro hijo. Sin embargo, pasados quince años, toma la decisión de acompañarlo a un hospital de Berlín, donde el chico debe someterse a diversas pruebas. El viaje y la estancia en Alemania constituye para ambos una ocasión de conocerse y quizá comprenderse. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Desde el atelier de Alejandro Bovo Theiler

Alejandro Bovo Theiler es artista plástico/visual. Vive y trabaja en su casa-taller La Dicha en la ciudad de La Falda. Su obra forma parte de la Colección oficial de la Provincia de Córdoba y del CFI (Consejo Federal de Inversiones) como también de colecciones privadas de Argentina, EEUU, Brasil, México, Holanda, Italia, Colombia, España, Francia, Portugal, Chile entre otros países. Su trabajo plástico/visual es objeto de producciones académicas en diversas Cátedras e Investigaciones de la Facultad de Artes y Facultad de Filosofía de la UNC (Universidad Nacional de Córdoba), Seminario Walter Benjamín de la UBA (Universidad de Buenos Aires), Escuela de Arte Emilio Caraffa de Cosquín, Escuela de Arte Xul Solar de Junín, Licenciatura en Gestión Cultural de UPC (Universidad Provincial de Córdoba). Se puede seguir en YouTube CulturaCBA

Jueves 18

A las 18.30. Cine Peatonal: Wanda (de Barbara Loden, 1970, Estados Unidos). Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55

En la zona obrera de los suburbios de Pennsylvania, Wanda Goronski, una mujer con problemas, abandona a su familia y acaba sumergida en un mundo de perdición. Entrada libre y gratuita.

A las 18. Inaugura Eros, lo inefable de mi cuerpo y La flor de mi secreto de Carolina Herran. Paseo del Buen Pastor - Hipólito Yrigoyen 325

La fotogalería aloja la propuesta de la artista visual Carolina Herran "Eros, lo inefable de mi cuerpo" que cuenta con 33 fotografías constituidas por una pluralidad de elementos que aportan sentido al conjunto: el cuerpo como materia, los objetos cargados simbólicamente y la naturaleza como pieza englobante. La muestra enlaza dos series que develan, desde una perspectiva íntima, la convivencia en la vida de la conciencia y de lo inconsciente, de la transitoriedad y el deseo de perdurabilidad. Mediante dos grupos de imágenes, busca revelar las pulsiones que nutren su proceso creador; reúne dos concepciones del pensamiento griego: el Eros como la potencia del amor erótico y el impulso creativo. Por otro lado, La flor de mi secreto es la materialización de un sueño, un dolor oculto que se lanza al encuentro de la imagen. Es la narración de un posible, de crear la memoria desde las imágenes, imágenes que le dicen sí al anhelo de lo perdido, que lo acogen en la humedad de su metamorfosis y, se cierran en un bucle eterno y onírico. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Cine: Lxs desobedientes (de Nadir Medina, Argentina, 2022). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Alicia, una conductora de trolebús, se ve accidentalmente envuelta en una rebelión en contra de un régimen despótico y totalitario. A partir de un misterioso episodio, Alicia se une a un grupo de desobedientes y se enfrenta a las fuerzas de seguridad, retomando el espíritu de aquella Córdoba rebelde de fines de los 60. Repite el viernes 10 a las 19.30 y el sábado 20 a las 21. Entrada general 200 pesos; estudiantes y jubilados, 100.

A las 21. Martín Santiago, el sucesor de Fader

Viernes 19

A las 18. Presentación del libro Kilómetros por dentro. Agencia Córdoba Cultura -Sala Regino Maders – Deán Funes 64

Julieta Conci y Guillermo Marianacci, presentan su libro Kilómetros por dentro, un libro de historias, aventuras, sueños y esperanza, de intentos fallidos y logros, donde relatan, en primera persona, el viaje que decidieron emprender en 2011, para cumplir su sueño de unir Argentina con Alaska. Una travesía de 3 años, 15 países y 70 mil kilómetros a bordo de “El Mañoso”, un Renault 18 de 1993, su fiel compañero que adaptaron para transformarlo en su pequeño hogar por las rutas. En este libro cuentan cómo lograron reinventarse para recorrer miles de kilómetros por todo el continente y cómo lograron superarse y crecer con cada obstáculo en el camino. La presentación contará con música en vivo a cargo de Gonzalo Roch. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Estrenos y actualidad de la música para vientos y percusión. Teatro del Libertador General San Martín - Av. Vélez Sarsfield 365

La Banda Sinfónica de la Provincia, bajo la batuta del maestro Miguel Etchegoncelay, como director invitado, presenta un concierto con obras de creadores contemporáneos que incluye una obra del eminente compositor argentino Marcos Franciosi, docente y destacado músico varias veces premiado. El programa anuncia Capriccio de Christiaan Janssen, Polifemo de Andrés Valero Castells, Rampa para orquesta de vientos, piano, percusión y sampler del cordobés Marcos Franciosi, Porto de saudades de Nelson Jesus, y Symphonie de París de Serge Lancen. Entradas desde 1000 pesos.

A las 20. Cine: Retrato del Maestro (de Mario Cuello). Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Documental sobre el artista plástico Álvaro Izurieta. El realizador, artista plástico y cineasta cordobés viaja a Unquillo, Córdoba, a visitar a su amigo, el artista plástico Álvaro Izurieta. Los momentos compartidos en su taller-museo, en su casa, en un recorrido por el Museo Ferreyra, las charlas con críticos y familiares, permiten conocer distintos aspectos de su rica personalidad. Un repaso, a modo de retrospectiva, de su prolífica obra compuesta por dibujos, tintas, acuarelas, óleos, acrílicos e incluso muchas de sus esculturas, y la posibilidad de presenciar su trabajo en el taller, llevarán a conocer a un enorme artista y toda la fuerza de su libertad creadora. Entrada libre y gratuita

A las 20. La Catrina. Paseo del Buen Pastor - Hipólito Yrigoyen 325

La Comedia Cordobesa y el elenco estable de Títeres del Teatro Real ponen en escena La Catrina, representación de la muerte por el pueblo Mejicano. Con un agregado: La muerte viva o recuerdos de Doña Francisca. Doña Francisca nos relata sus recuerdos, de infancia, adolescencia y ya adulta. En sus recuerdos la muerte tiene su presencia, ya que la busca y no la encuentra. La muerte pone en evidencia la importancia de la vida, por eso una muerte viva como dice el Sabalero (cantante uruguayo) jamás será una muerte mansa. Para público adolescente y adulto. Entradas 500 pesos a través del sistema autoentrada.com o por boletería del teatro.

A las 21. Trío Borda-Sosa-Korn: Cantautores. Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Ariel Borda, Horacio Sosa y Sergio Korn atravesaron los 80 como destacados protagonistas de lo que se llamó la Canción Urbana y Popular de Córdoba,

aquella que lucía y asumía una poblada hibridez musical de folklore, tango, rock, blues y bossa, entre otras. Son autores de canciones que estuvieron sobre la superficie de la memoria popular a partir de su belleza y de su constante peregrinar sobre escenarios de todas partes. Entrada general 800 pesos.

A las 21. Cultura en el Patio: Alas de Cuento

Sábado 20

A las 16. Pim Pau. Teatro Real - Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66.

¡La Fiesta Tucumpá de PIM PAU llega a Córdoba! Un espectáculo para toda la familia. El show será una fiesta con canciones como Verano en la ciudad, La Mascota, Umacapiruá, Tucumpá, Los opuestos, Viajando en tren y Adivinador en el que se convoca a niños y adultos a sumergirse a un show donde la palabra es juego, la música es juguete y el cuerpo es instrumento. Entradas desde 1250 pesos disponibles a través del sitio autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20. Tango Siglo XXI. Teatro del Libertador - Av. Vélez Sarsfield 365

La Orquesta Provincial de Música Ciudadana interpretará obras de compositores contemporáneos bajo la dirección del maestro invitado Ramiro Boero, con las interpretaciones de Mery Murúa y Gustavo Visentín y las coreografías de la pareja de baile integrada por Silvia y Walter. Entradas desde 1000 pesos.

A las 20. Folklóricas V Edición: Sonando en Red. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Folklóricas es un espacio de encuentro, participación, expresión y empoderamiento de músicos independientes. Buscamos promover la equidad de géneros en el ecosistema musical, fortaleciendo la profesionalización de músicos independientes lesbianas, travestis, trans, queer, no binaries y mujeres, tanto arriba del escenario como en todos los roles de la producción artística. Esta V edición reúne en concierto a Las Mulleris (Santiago del Estero); Barrio Limbo (Córdoba) con hosteo de Chavela La Fuegah (Chaco). Entrada general 500 pesos, disponibles a través del sistema autoentrada.com y en la boletería del CCC, desde una hora antes de la función.

A las 21. Mini recital de Los Sacha

Grupo folklórico integrado por músicos cordobeses que interpretan con un estilo original composiciones propias y temas de todas las épocas de otros autores, con una trayectoria de más de 25 años recorriendo Festivales de Córdoba y todo el país. Integrado por Eugenia De La Rosa, Marcelo Yzurieta, Esteban De La Rosa, José Curado, Guille Arce y Luciano De La Rosa.

Domingo 21

A las 15. Taller de arcilla. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

Propuesta educativa presencial para infancias de 4 a 11 años coordinada por el Área Educación del MEC. Entrada gratuita con cupo limitado. Inscripción completando el formulario aquí.

A las 15 y a las 17. Día de las infancias: Philia. Teatro Real - Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

El Elenco Estable de Títeres presenta Philia, una niña que juega y lleva a sus aventuras de sueño y deseo por los caminos de la experimentación, la observación, la imaginación, lo asertivo y lo que no lo es, pudiendo probar, no solo una vez, si volar es humano o solo pertenece al mundo de los insectos, de los pájaros o de algún diente de león que danza al son del viento. Saltar, mirar, tocar e investigar sin parar, queriendo devorar el mundo de lo real para luego transformar el anhelo en realidad y descubrir que, a veces, esperar no es tan difícil. Entradas 500 pesos disponibles a través del sitio autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 18. Concierto del Coro Polifónico Delfino Quirici. Teatro Municipal de Río Cuarto

El Coro Polifónico Delfino Quirici, en el marco de la temporada 90 aniversario, con dirección de Juan Manuel Brarda, presenta Réquiem en Re Menor de Wolfgang Amadeus Mozart, versión de Carl Czerny (1853) como homenaje al maestro Delfino Quirici en el mes de su fallecimiento. La presentación contará con la participación de Laura Rizzo (soprano), Alejandra Malvino (mezzosoprano), Enrique Folger (tenor), Christian Peregrino (bajo), Vicente Ronza y Fabricio Rovasio (piano), Javier Muñoz (percusión). Entradas en venta en la boletería del teatro.

A las 20. Concierto por los 50 años del Coro Municipal de Córdoba. Teatro del Libertador - Av. Vélez Sarsfield 365

Junto a elencos municipales invitados, la agrupación celebra su quincuagésimo aniversario con una función que reúne estrenos mundiales de obras corales. Organiza la Municipalidad de Córdoba. La entrada es gratuita y las ubicaciones podrán retirarse en la boletería del teatro a partir del próximo martes 16 de 9 a 20.

A las 21. Visita al taller de Celina Bevacqua

Celina Bevacqua nació en Villa Allende. Es artesana en escultura en papel más adobe, una técnica heredada.

