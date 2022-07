La presidenta de la Cooperativa Alberdi reclamó que la municipalidad de Córdoba se ponga al día con la deuda de más de seis meses que tiene con los integrantes de la asociación que atienden a cuatro hogares de días dependientes de la comuna.

En diálogo con cba24n.com.ar, Patricia Calderón dijo que el municipio les debe una diferencia de noviembre, y que no les ha pagado lo correspondiente desde enero pasado.

"La verdad es que estamos muy preocupados y nos ocupamos de este tema yendo, preguntando, viendo dónde están los expedientes y nos llama muchísimo la atención porque no se resuelve este tema. Hay una cooperativa que ya cobró y nosotros no", contó la mujer, detallando que llevan seis meses sin cobrar, poniendo plata de su bolsillo para ir a trabajar.

"Tenemos cuatro hogares de día que nosotros le hacemos la ración en cocido. Uno de los hogares de día es el María Justa de Moyano, que es el que le da de comer a las personas en situación de calle", explicó la presidenta de la cooperativa Alberdi.

Además, contó que se acerca la fecha del vencimiento para poder pagar el IVA (son monotributistas) y dijo que no tienen ese dinero. "No vamos a poder seguir como cooperativa", se lamentó la mujer.

"Somos un eslabón principal en esta cadena, que atendemos a los integrantes mayores de 60 años, tanto en su comida como afectivamente", agregó Calderón.

Medida de fuerza para el próximo viernes ante la falta de respuestas

En este contexto, la mujer explicó que no quieren llegar a tener que hacer paro, pero indicó que la municipalidad no les deja otro camino.

"A partir del viernes no vamos a servir, no queremos hacer paros porque sentimos que la necesidad que tienen nuestros viejitos es lo primero, pero se ve que el municipio no lo siente así. Siente que la cosa se puede seguir estirando, y realmente no se puede estirar más", lamentó Calderón.

Además, la mujer explicó que los expedientes para la aprobación del pago están a la firma de las distintas áreas, y a uno, incluso, sólo le faltaba la firma del intendente "pero inexplicablemente volvió al Tribunal de Cuentas", sostuvo.

"Estamos con ahogo realmente todos los socios. Necesitamos cobrar. Nosotros somos monotributistas", remarcó Calderón.

Por otro lado, la mujer indicó que en su momento "el señor (Miguel) Siciliano -secretario de gobierno municipal- dijo que no hacía falta llegar a los paros, que vayamos y hablemos con él. (..) nunca conseguimos una audiencia con él", subrayó la entrevistada.

Por último, la presidenta de la cooperativa dijo que "aparte del pago necesitamos que esto cambie: hace desde el 2005 que brindamos el servicio para la municipalidad y siempre tenemos el mismo problema que nos pasan a deber 6,8, 10 meses" y así no pueden seguir subsistiendo señaló.

