La séptima audiencia por el crimen de Valentino Blas Correas comenzó este martes con el desgarrador testimonio de Juan Cruz Camerano Echavarría (21), el joven que conducía el Fiat Argo en el que se trasladaban los adolescentes y que fue acribillado por la policía de Córdoba, lo que produjo la muerte de Blas el 6 de agosto del 2020.

El conductor detalló minuciosamente cómo fueron los hechos aquella fatídica madrugada. Contó que cuando estaban pasando por el control policial ubicado en la avenida Vélez Sársfield a la altura del Pablo Pizzurno, “Veo al policía desenfundar un arma y cómo de cerca levanta el arma. Me asusté o me abaraté y seguí de largo”, dijo el adolescente."El ruido fue como que nos tiraban piedras y siento que se me iba el auto (..) Recién caigo cuando veo el vidrio roto", declaró Juan Cruz.

El joven contó que inmediatamente “escucho a Blas que le dice a Camila (Tosi, novia de Juan Cruz) que le habían disparado. Camila busca el hospital más cercano y vamos”, sostuvo el chico.

En su terrible relato, Juan Cruz señaló que “El momento más dramático” fue cuando llegaron al Sanatorio Aconcagua: “Llegamos a la clínica y Camila baja corriendo pidiendo ayuda. Lo trato de bajar a Blas, apenas si pude apoyarlo en la calle. Recuerdo su mirada como agonizaba y pedía ayuda”, indicó el chico en un testimonio conmovedor.

Según señaló el conductor del Fiat Argo acribillado, un señor les dijo que no lo iban a atender a Blas. “No me quedé ahí porque era la única oportunidad. Lo subimos al auto este señor me indica ir al Urgencias(..) A una cuadra se me cruza moto policial”, en Chacabuco y Corrientes.

En ese contexto, Juan Cruz contó que cuando les explica a los uniformados que su amigo había sido baleado por la policía, entonces “el policía me tira sobre el capo...me dice que fui yo quien le disparó”, señaló el joven, agregando que “Blas seguía vivo escuchaba como luchaba por respirar. Respiraba fuerte...jamas olvidaré ese ruido”, dijo el adolescente en su desgarrador relato.

“Nadia ayudaba, solo querían que abriera el auto. No hacían nada”, describió el conductor, agregando que cada vez llegaban “más y más policías...miraban el auto.Lo dejaron que se muera”, indicó.

Luego contó que mientras él trataba de buscar su celular para avisar a la familia “dos policías me ponen las rodillas en la espalda y me tiran sobre calle (…) Después de 10 o 15 minutos un taxista se me acercó y me pidió teléfono para avisar...Así avisamos”, contó Juan Cruz. Y reiteró: “La policía nunca hizo nada”.

“En mi cabeza estaba lo que me dijo ese pifia: que a Blas lo había matado yo”, indicó Juan Cruz. Luego contó que a Camila y a él los suben a un móvil policial y después los separan. “Yo me entero que Blas murió una hora después porque un chofer de la ambulancia me dijo...llore en su pecho”, indicó el chico.

Contó que mientras eran trasladados a la central de Policía “No le veía sentido a la vida. Ponían la música de cuarteto alta en el móvil”, en medio del dolor que estaban atravesando los amigos de Blas.

“Habíamos pasado de estar riéndonos en un bar a estar frente a una puerta que decía Homicidios”, señaló Juan Cruz.

“A las 3 o 4 horas escuchamos gritos de una señora..era la tía de Blas que nos decía que no teníamos culpa de nada”, sostuvo el joven.

“Durante meses me sentí culpable por la muerte de Blas. Estoy vivo porque el apoya cabeza paró una bala”, indicó, agregando: “Por que no fui yo ?..Pensamientos que tengo”, dijo el joven conductor.

Por último, contó que “tenia miedo de ir al funeral de Blas...de lo que podían decir de mí”, relató Juan Cruz.

Escuchá el informe completo de Jorge Vasalo, periodista Multimedio SRT