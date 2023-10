El asesor letrado de la Municipalidad de Córdoba, Andrés Varizat, justificó la apelación de la comuna en el caso de muerte digna a favor de J.S, un paciente que se encuentra en estado vegetativo hace varios meses, cuya familia había obtenido la autorización judicial para desconectarlo de los aparatos que lo mantienen con signos vitales.

“El recurso de apelación de presentado por la Municipalidad en este caso se basó estrictamente en lo que indica la ciencia médica (..) más allá de cualquier interpretación que pueda hacerse de las leyes vigentes”, dijo el letrado en diálogo con Radio Universidad y agregó que, como consecuencia de la investigación realizada, “la conclusión es que estos casos tienen una posibilidad de recuperación dentro de un plazo y que ese plazo es va aproximadamente 12 meses, en algunos casos 18 meses”.

Varizat señaló que “teniendo esa evidencia médica y esa información médica es que nosotros procedemos a presentar el recurso, ya que al día de hoy han transcurrido sólo seis meses o están transcurriendo el sexto mes de la información del paciente”.

Según el abogado -que aclaró que no es médico- J.S. tiene un “estado vegetativo persistente, pero no permanente”, y remarcó que el paciente está en una sala común, no está con un respirador, y “recibe una atención médica de rehabilitación de fisioterapia y se lo hidrata y alimenta por una vía que es lo que podríamos decir, el estómago”, indicó.

Varizat señaló que “lo que se nos indica en esos casos, es que tienen una chance o una posibilidad de recuperarse, esto es que el paciente en algún momento despierta y recupera funciones. No se puede afirmar cuántas funciones va a recuperar -si se van a ser muchas o pocas- pero existe esa chance o esa posibilidad, entonces frente a este esta información técnica, médica, científica, es que nosotros nos inclinamos por recurrir el fallo, ya que el paciente se encuentra en el sexto mes de su internación de su evolución”.

El letrado dijo que se reunió con un equipo médico de Hospital de Urgencias, donde está internado J.S., y fueron ellos los que le dieron el material que utilizó para presentar la apelación al fallo que le otorgaba al paciente la posibilidad de la muerte digna.

Varizat reiteró que “la decisión que nosotros hemos tomado es sobre la base de lo que indica el estado actual de la ciencia médica”, y agregó que le han dado prioridad a la opinión “de los médicos especialistas del Hospital de Urgencias en estos temas que son médicos tienen muchos años en esto; una gran experiencia viendo y estudiando estos casos".

Por último, el asesor letrado del municipio reiteró que “si la ciencia médica indica que lo razonable es esperar un plazo de 12 meses y estamos en el sexto mes, tengo que valorar ese aspecto”.

