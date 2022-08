Una jubilada fue víctima de un grave hecho de inseguridad en Córdoba luego de que delincuentes desvalijaran su casa y le robaran dinero y múltiples pertenencias.

El hecho ocurrió en barrio Los Gigantes Anexo. La mujer, entre lágrimas, relató lo sucedido a Canal 10:

"Me rompieron todo, me desparramaron los papeles, me llevaron la poca plata que tenía ahorrada."

La jubilada relató que salió de su casa a las 3 de la tarde y volvió a la 1:30 de la mañana luego de trabajar. "Soy jubilada y con esto me mantengo, todo lo que yo hice me lo llevaron", expresó.

Los delincuentes ingresaron por el techo, que tiene un ventanal grande, y salieron por el garaje. No solo le robaron dinero sino que además la ropa del nieto y hasta comida: "Me han llevado comida del frizzer, tenía chorizos y hamburguesas y me han dejado el pan tirado".

"Con mis ingresos de jubilada yo no llego a los 25 mil pesos", manifestó la mujer e indicó que recientemente recurrió a un préstamo y ese dinero fue el que le robaron: eran 300 mil pesos.

"Yo había sacado un préstamo porque no sabés lo que pasa el día de mañana, no podemos estar dependiendo de nadie", afirmó compungida.