Educación: Hugo Mujica y la pasión por lo posible

En junio de 2020, el Papa Francisco presentó la Universidad del Sentido con “el objetivo de educar en la responsabilidad última de todo ser humano: la de responder a la pregunta de quién soy” y, desde ahí, crear una nueva cultura del encuentro que reúna las partes de un mundo fragmentado y en crisis.

Esta universidad pionera en el mundo, que nació de la mano de la Fundación Scholas Occurrentes y con un fuerte impulso de la Universidad Nacional de Córdoba, encabezada por el rector Hugo Juri, presenta su primer ciclo de formación en Córdoba.

“Crisis significa originalmente, ruptura, atajo, peligro, pero también oportunidad”, dijo el pontífice en su discurso inaugural y graficó: “Cuando las raíces necesitan espacio para poder seguir creciendo la maceta acaba por romperse. Es que la vida es más grande que nuestra propia vida, por eso se parte”. Y allí entran las crisis personales, familiares, sociales, nos invade el miedo, nos cerramos como individuos o comenzamos a repetir lo que a muy pocos les conviene; vaciándonos de sentido y tapando el propio llamado, perdiendo la belleza.

Esto es lo que pasa cuando uno atraviesa una crisis solo, sin reservas. Por eso las crisis cuando no son acompañadas son peligrosas. “El consejo de los sabios es ‘nunca te adentres solo en una crisis’. Siempre anda acompañado’”, añadía Francisco.

En este marco la Universidad del Sentido invita a vivir un ciclo de encuentros denominados “Pasión por lo posible”, a cargo del pensador, poeta y escritor Hugo Mujica.

El ciclo llega a Córdoba y convoca especialmente a educadores con vocación de multiplicar la propuesta y generar una nueva cultura del encuentro. La presentación se realizará el próximo martes 9 de noviembre, a las 18, en el Cabildo Histórico de la Ciudad de Córdoba. La entrada es libre y gratuita.

Sobre Hugo Mujica

Para definir de manera certera a este pensador, poeta, sacerdote y con una característica que lo marca en su vida, la de viajero que nos visita en Córdoba por estos días y compartió una nota exclusiva con nuestro Canal U, vamos a echar mano a un texto del gran escritor argentino Ernesto Sábato, quien en su libro "Cuentos que me apasionaron", ha dedicado las siguientes líneas a Hugo Mujica. En ellas resume la biografía de Mujica hasta el año 1999, y le augura un gran futuro:

"Hugo Mujica nació en Buenos Aires en 1942. Su niñez se vio oscurecida por el trágico accidente que le costó la vista a su padre; este hecho llevó a la familia a difíciles situaciones económicas lo que, si por un lado, significó desprotección, por otro, ejerció en él una temprana libertad: ya es su adolescencia las situaciones de riesgo le fueron comunes. Trabajando de día y estudiando de noche, termina el Bachillerato y comienza sus estudos en Bellas Artes. A los 19 años se va a los Estados Unidos sin saber inglés, y sin un peso, para abrirse a otras posibilidades. La búsqueda del sentido de la vida le era entonces ya imprescindible. Allí hará de todo; con el tiempo llegará a trabajar de fotógrafo y podrá seguir sus estudios en bellas Artes, y pintar. Eran los años sesenta en New York; como para tantos de nosotros, el existencialismo francés lo había deslumbrado. Perteneció a aquella juventud que encontró en Cuba una alternativa a una sociedad injusta, competitiva y de consumo, que vivió con horror Vietnam y que probó todo en busca de una manera de vivir que pudiera cambiar el materialismo que lo asfixiaba. Frecuentó grupos anarquistas y hippies, y se inició en la droga. En medio de una grave depresión abandonó la pintura y por largos meses no hizo más que ver encender y apagarse las luces de la ciudad desde atrás de una ventana. Finalmente lo único que salva al hombre es el espíritu: Hugo fue rescatado por el grupo Hare Krishna y se interesó en el Zen. Poco después entró en el Monasterio Trapense, donde fue monje con voto de silencio durante siete años; hoy es sacerdote. Hugo Mujica es un gran poeta escritor o yo no tengo intuición de lo que es la literatura. El tiempo lo dirá a todos" (Santos Lugares, mayo de 1999). Del libro de Ernesto Sábato, "Cuentos que me apasionaron"

En nuestra entrevista a Hugo Mujica, nos interesó remarcar el concepto de la pasión por lo posible y la creatividad como ámbito de sentido emergente.

Es la crisis económica la más importante, le preguntamos a Hugo Mujica, respecto de lo que nos manifestó que "sucede que siempre alguien se hace cargo de las crisis para que Vos no la vivas, en este momento es el mercado, en otros, otros discursos, siempre hay alguien que tapona la angustia, porque la angustia te está avisando que está angosta la vida. La crisis no es económica, sino la expectativa que tenemos nosotros de la economía, lo que es real es que hay mucha gente que no come, pero por otro lado toda una cantidad de gente que se está quejando de una crisis económica frente a la que bastaría con no ser consumidor y uno estaría libre de esa demanda que uno mismo se impone como una forma de ser como los demás."

Entre otras cuestiones al pensador le planteamos si la creatividad puede generar una apertura para dejar de lado viejos conceptos a lo que nos respondió que "sí... los viejos conceptos quedaron de lado solos, ahora los vemos como referentes y todavía reflejamos la realidad de lo que fue, pero los viejos conceptos se cayeron por su propio peso, ya en los 50 alguien grito "el emperador está desnudo", y empezó la crisis de autoridad porque detrás de la autoridad había chorros, por decirlo simplemente, empezó a cuestionarse todo eso que se nos pasaba a nosotros como las palabras con mayúsculas. Y ahora estamos en una crisis donde eso ya no es pero todavía no apareció lo que sea y ahí es donde aparece la creatividad. Estamos en una especie de queja que no es fecunda para nada y tendremos que pasar a la dimensión de construir sentidos."

La historia de la Universidad del Sentido de las Scholas Ocurrentes

El 17 de junio de 2020, desde Roma el Papa Francisco presentó la Universidad del Sentido que nacía de la mano de Scholas Occurrentes, la fundación pontifica que tiene sus orígenes en la crisis argentina del 2001. “Frente a aquella crisis que dejó una tierra cubierta de violencia, esta educación reunió a los jóvenes generando sentido, y por lo tanto generando belleza”, recordó el Papa.

Reproducimos aquí fragmentos textuales del discurso del Santo Padre en ocasión de la apertura de la Universidad del Sentido:

“Scholas nació de una crisis. Pero no alzó los puños para pelearse con la cultura ni tampoco bajó los brazos para resignarse. Salió a escuchar el corazón de los jóvenes a cultivar la realidad nueva”.

(…) Yo vi en Scholas profesores y alumnos japoneses bailando con colombianos; vi los jóvenes de Israel jugando con los de Palestina; a los estudiantes de Haití pensando con los de Dubái; a los niños de Mozambique pintando con los de Portugal. Vi entre occidente y oriente un olivo creando Cultura del Encuentro.

Por eso en esta nueva crisis que hoy enfrenta la humanidad, donde la cultura demostró haber perdido su vitalidad, quiero celebrar que Scholas, como una comunidad que educa, como una intuición que crece, abra las puertas de la Universidad del Sentido. Porque educar es enseñar a buscar el sentido de las cosas.

La educación escucha o no educa. La educación crea cultura o no educa. La educación nos enseña a celebrar o no educa. Educar es escuchar, crear cultura y celebrar. Y de este modo fue creciendo Scholas. Armonizando el lenguaje del pensamiento, con los sentimientos y las acciones. Cabeza, corazón y mano creciendo armónicamente.

Educar reuniendo el sueño de los niños y los jóvenes con la experiencia de los adultos y los viejos. Ese encuentro tiene que darse siempre sino no hay humanidad porque no hay raíces, no hay historia, no hay promesa, no hay crecimiento, no hay sueño, no hay profecía.

Educar reuniendo alumnos de todas las realidades, lenguas y creencias porque nadie queda afuera cuando aquello que se enseña no es una cosa, sino la vida. La vida con nuestros más profundos dolores, alegrías, deseos y nostalgias.

Recuerden estas palabras: Gratuidad, sentido y belleza. Pueden parecer inútiles sobre todo hoy en día. Quién se pone a hacer una empresa buscando gratuidad, sentido y belleza. No producen. Y sin embargo, de esta cosa que parece inútil dependa la humanidad entera, el futuro”.