Luego del choque que protagonizó el histórico dirigente de Unión por Córdoba, Oscar González, que costó la vida de una mujer, las dos adolescentes que viajaban con ella el domingo pasado en el camino de las Altas Cumbres continúan luchando por su vida.

Así lo relató a Canal 10 Nazzia, la mamá de Alexa (14) una de las niñas accidentadas: "el pronóstico de las chicas es reservado todavía. Mi hija (está) con mucho dolor. Hoy le hacen una ecografía para ver cómo está su hígado. Ambas tienen lesiones en el hígado, en el bazo, en el páncreas. Marinita (14, cuya mamá murió en el incidente) tiene lesión en el pulmón, fracturas, mi hija tiene a nivel medular en la L4", contó la mujer. “Ella no siente las piernas”, agregó, pero aseguró que las chicas “la están luchando”.

Ver: La Unicameral debe tratar el pedido de licencia presentado por Oscar González

La mamá contó que acompaña a su hija todo el día, y que reza por las dos para que “se recuperen al cien por ciento, porque el milagro de la vida, el milagro de Dios, de la mamá tierra las cubra y puedan salir ilesas y hacer sus vidas normales”, remarcó Nazzia “como las que tenían hasta el sábado cuando se abrazaron antes de viajar a Córdoba”, sostuvo.

Las adolescentes se dirigían a la ciudad capital para asistir a un show de El Cuarteto de Nos, cuando González se les cruzó en el camino cambiándoles la vida para siempre.

Ver: Defensa de Oscar González: "Fue un accidente, no recuerda nada y se sometió a la justicia"

“No es justo que un irresponsable haya hecho lo que haya hecho. No es accidente: simplemente se le ocurrió pasar la doble línea y ha pasado lo que ha pasado”, dijo la mujer desconsolada.

“A Marina ya la han intervenido por los coágulos en la cabeza, a mi hija dicen que la van a intervenir de la columna, el caso es muy delicado”, remarcó Nazzia.

El terrible momento en que la mujer tuvo contacto con las niñas en estado de inconsciencia

Luego de agradecer a los médicos que atendieron a las adolescentes en la ciudad de Mina Clavero apenas ocurrió el choque, la mamá de Alexa relató con crudeza lo que le tocó vivir cuando las niñas fueron derivadas a Córdoba por la gravedad de sus heridas.

Ver: Los cuatro autos secuestrados que tiene a disposición Oscar González

“Yo las recibí (cuando los paramédicos las llevaron al Hospital de Niños). Estaban frías, tiesas, inconscientes”, describió la mujer, agregando que están recibiendo asistencia psicológica por la terrible realidad que están atravesando.

“Es una situación para las dos familias totalmente dura, totalmente traumática. Estamos recibiendo apoyo psicológico porque es duro. De pronto das una pestañada y te dicen ‘tu hija está así, los pronósticos son éstos’. Acá tampoco me dieron esperanzas, pero la doctora muy profesional me habló con la verdad y me dijo ‘vamos a hacer todo lo posible’ y están haciendo todo lo posible”, sostuvo Nazzia.

Ver: El auto que manejaba Oscar González: vínculo con Gastón Sessa y patente "clonada"

El pedido al consulado de Perú

La mujer, de nacionalidad peruana, pidió a través de Canal 10 que el consulado de Perú los apoye en todo lo que pueda, ya que los hermanos de Alexa y su papá residen en aquel país y quieren ir a Córdoba para ver a la niña.

“Sus hermanos y su papá quieren venir, pero es demasiado caro”, indicó la mujer que tiene la esperanza de que la familia al menos puedan ver a la adolescente en grave estado.

Ver: Oscar González tenía multas por exceso de velocidad antes del fatal accidente

A todo esto se están preparando las exequias para darle el último adiós Alejandra Bengoa (56), la mamá de Marina, que falleció a raíz del violento impacto contra la Sandero que conducía por parte de la camioneta BMW X1 de González, que cruzó la doble línea amarilla en sentido Córdoba hacia Mina Clavero.

Mirá la nota completa de Canal 10: