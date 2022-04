Este miércoles Talleres debutó por la Copa Libertadores 2022 ante Universidad Católica en el estadio Mario Alberto Kempes y las tribunas dejaron varias postales inolvidables.

Una de ellas fue la de Flor Sosa, hincha de "la T", quien en su cuenta personal de Twitter contó que salió de su sesión de quimioterapia y fue directo a la cancha a ver al club de sus amores.

En ese marco, Flor habló con Crónica Mediodía de Canal 10 y contó como fue esa aventura:

"Terminé la quimio a las 5:30 de la tarde, así que salí, me cambié en el auto y mi novio me llevó hasta el Kempes y allá me esperaban mis amigos"

La fanática "matadora" señaló que va por la segunda sesión de quimioterapia y por ahora viene llevando bien el duro procedimiento, por lo que pudo ir a ver el partido a la cancha.

Sin embargo, Flor afirmó que esta locura no es solo de ahora: "Cuando me hicieron la operación para extraer el tumor jugábamos a los 10 días más o menos la final (de la Copa Argentina) en Santiago del Estero, así que así me fui con la faja con mi novio que me aguanta un montón"

Además, dijo que tienen la intención de ir a Brasil la semana que viene a ver el partido frente a Flamengo pero "estamos haciendo números y está complicado". Aunque uno nunca sabe.