A principios de septiembre de este año, en el colegio Cristo Rey, un experimento escolar terminó en tragedia luego de que varios alumnos de sexto año sufrieran quemaduras y fueran trasladados al Instituto del Quemado.

Entre ellos se encontraba Valentina, la joven que más se había visto afectada. Al ingresar al hospital, ella presentaba el 15 por ciento del cuerpo quemado y debió estar con asistencia respiratoria.

Este jueves 24 de noviembre, luego de 78 días, la pesadilla terminó y Valentina pudo volver a su casa. Su padre, Daniel, dijo en diálogo con Canal 10 que todo al fin terminó pero que lucha continúa “y acá estamos para acompañarla”.

“Llegó el día. Ya estamos. Queremos acompañarla y queremos estar con ella. Ella quiere ver sus cosas, su habitación. Ella quiere estar en su casa, en su pieza. Está muy feliz. Está entusiasmada de irse”, expresó el padre de la joven.

Además, agradeció al personal del Instituto del Quemado y dijo que lo que hacen es maravillos. “Ellos le salvaron la vida”, apuntó.

Por su parte, en diálogo con la prensa, Valentina dijo: “No me iba a decaer, no me iba a dejar ganar. Ya salí. Con vida, con mi familia. Los que más amo en este mundo. Quiero seguir estudiando, seguir haciendo mis cosas. A mi tiempo ahora, me tengo que cuidar. Pero lo voy a hacer. Nada me impide seguir”.