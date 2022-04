Este jueves, en el Senado, se debatió y se aprobó la modificación del Consejo de la Magistratura. En ese marco, Canal 10 conversó con el senador Luis Juez, quien aseguró que la política tiene que dejar de estar mirando a la justicia.

"Como político no tenés que robar, tenés que ser un dirigente honesto", dijo Juez sobre el rol de los políticos. De esa manera, afirmó, la justicia no los perseguirá. Además, planteó que no debe haber amistad entre políticos, fiscales y jueces.

La próxima gobernación de Córdoba

Con el 2023 cada vez más cerca y algunas fichas que ya se empiezan a mover en la política de Córdoba, el periodista Daniel Díaz le preguntó al senador sobre las gestiones del radicalismo para que haya otro candidato a gobernador.

"Qué nervios que hay, que asustados que están. Que miedo que tienen que Juez sea gobernador de Córdoba", contestó entre risas el gobernador, que agregó que no es momento para pensar en eso.

"A nosotros nada nos saca de eje. Después de 24 años Córdoba se merece un cambio de signo político. No van a poder detener el cambio en la Provincia. En un año y medio Córdoba va a tener un cambio político", concluyó el senador.