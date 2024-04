Durante la pasada primera semana de Abril, el Senador nacional y el intendente de Córdoba solicitaron en los Tribunales Federales que investiguen la administración de los aportes nacionales para el transporte enviados por Nación desde 2003.

La Municipalidad de Córdoba, por instrucción del intendente Daniel Passerini le pide a la Justicia Federal que investigue el proceso vinculado al esquema de administración de los subsidios nacionales que se recibieron para el sistema de transporte urbano de la ciudad.

Este mecanismo se puso en marcha en el año 2003, cuando Luis Juez era el Intendente de la ciudad, y Néstor Kirchner el Presidente de la Nación, para que los usuarios pudieran tener acceso al servicio con un costo razonable.

Según se informó desde el Palacio 6 de Julio, “habiendo tomado conocimiento de que el Senador nacional, Luis Juez, formularía en el día de la fecha una presentación ante la Justicia Federal en este sentido, la Municipalidad define su propia presentación para la investigación integral desde los inicios de este sistema, para que las conclusiones de la intervención judicial lleve la necesaria transparencia y tranquilidad a los vecinos”

En un comunicado indicaron que “debe analizarse todo el proceso temporal, al tratarse de fondos públicos con un destino de alivio al costo del transporte para los usuarios. No deben quedar dudas y para eso entonces, nada mejor que una investigación completa”.

Ampliación de denuncia

En tanto, el Senador adelantó que le llevará una nota al procurador General de la Nación (Eduardo Casal) para poner en conocimiento las declaraciones del fiscal (Enrique) Senestrari, porque la verdad es que él no puede adelantar criterio de manera periodística. Si tiene algo que decir, lo debe hacer en el expediente", expresó Juez, quien en las últimas horas, amplió su denuncia del 3 de Abril pasado respecto del desvío de fondos girados por la Secretaría de Transporte de la Nación, a la Provincia de Córdoba y luego afectados al transporte urbano de pasajeros de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, para cinco líneas de ómnibus, cuyos montos fueron cobrados por ERSA URBANO S.A., pero el servicio prestado por TAMSE (Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado), todo por un monto anual, que ronda los Pesos Un Mil Quinientos Millones ($1.500.000.000).

Juez apunta al Fiscal al remarcar “que su ilegítima ideologización de la actuación de la justicia, lo lleva a descreer “a priori”, -según sus propias palabras-, de cuanto exponga el denunciante” y agrega que “al escamoteo de fondos nacionales, se liga el probable uso financiero de los mismos, por parte de ERSA URBANO S.A.”

El Senador agrega que “según surge del acuerdo de colaboración y la resolución municipal, la recaudación generada por el servicio de TAMSE, fue cobrada por ERSA URBANO S.A., y reintegrada a la empresa municipal, transcurridos entre treinta y treinta cinco días, desde la percepción del precio de los boletos.”

Asimismo y apuntando al Fiscal sin nombrarlo, Juez agrega: “Como el Sr. Procurador Fiscal prefiere investigar locros del Día del Trabajador y allanar sedes partidarias, para secuestrar documentación, -todo con gran diligencia-, queda claro que cuando se trata de defender el dinero del Estado, si este fue gestionado por un gobierno afín a sus sentimientos políticos, V.S. se mueve funcionalmente con la máxima lentitud, pero habla en los medios con toda ligereza, intentando descalificarme.”

El texto completo de la presentación de Luis Juez

AMPLIA DENUNCIA

Sr. Procurador Fiscal Federal:

LUIS ALFREDO JUEZ, D.N.I. 16.743.205, domiciliado en Corro Nro. 523, Ciudad de Córdoba, ante el Sr. Procurador Fiscal Federal, respetuosamente comparezco y digo:

Con fecha 3 de abril de este año, denuncié el desvío de fondos girados por la Secretaría de Transporte de la Nación, a la Provincia de Córdoba y luego afectados al transporte urbano de pasajeros de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, para cinco líneas de ómnibus, cuyos montos fueron cobrados por ERSA URBANO S.A., pero el servicio prestado por TAMSE (Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado), todo por un monto anual, que ronda los Pesos Un Mil Quinientos Millones ($1.500.000.000).-

Partiendo de que su ilegítima ideologización de la actuación de la justicia, lo lleva a descreer “a priori”, -según sus propias palabras-, de cuanto exponga el denunciante, a lo cual ya me referiré, lo cierto es que, al escamoteo de fondos nacionales, se liga el probable uso financiero de los mismos, por parte de ERSA URBANO S.A..-

Según surge del acuerdo de colaboración y la resolución municipal, -instrumentos que en copia simple agregué-, la recaudación generada por el servicio de TAMSE, fue cobrada por ERSA URBANO S.A., y reintegrada a la empresa municipal, transcurridos entre treinta y treinta cinco días, desde la percepción del precio de los boletos.-

Como el Sr. Procurador Fiscal prefiere investigar locros del Día del Trabajador y allanar sedes partidarias, para secuestrar documentación, -todo con gran diligencia-, queda claro que cuando se trata de defender el dinero del Estado, si este fue gestionado por un gobierno afín a sus sentimientos políticos, V.S. se mueve funcionalmente con la máxima lentitud, pero habla en los medios con toda ligereza, intentando descalificarme.-

Para que su proverbial imprudencia no lo confunda y el exhibicionismo, -cual forma psicológica de perversión-, no lo devore en su fugaz atractivo, pongo en conocimiento de V.S., a fin de que actúe como corresponde, -recuperando no solo la salud, de lo cual me alegro sinceramente, sino también la seriedad funcional-, que, simplemente para el mes de Octubre de 2023, sumados treinta días y antes de pagarle a TAMSE, la concesionaria ERSA URBANO S.A., manejó Pesos Ciento doce millones ($112.000.000), en efectivo, en un contexto inflacionario, que obligaba al Banco Central, a fijar tasas de interés por operaciones de plazo fijo, en el ciento treinta y tres por ciento mensual.-

Lo dicho es así, pues durante Octubre de 2023, las líneas 600, 601, 53, 54 y Aerobus, cortaron quinientos treinta mil boletos, que cobró directamente la beneficiada por el ardid denunciado, para reintegrar los montos, entre treinta y treinta y cinco días después.-

La posibilidad de utilización del dinero, -que no era de ERSA, sino de TAMSE-, para colocaciones o préstamos ilegales de dinero es patente y, para investigar intermediación financiera ilegal, simplemente V.S. tendrá que hacerse con la documentación contable de ERSA, en especial el soporte en los sistemas, de montos y fechas de ingresos y egresos de la recaudación, lograda por el trabajo de la empresa TAMSE, procurando precisar el destino del dinero cobrado por ERSA y en qué fue utilizado, pues TAMSE perdió la disponibilidad por entre treinta y treinta y cinco días.-

Se acompaña cuadro atinente al corte de boletos y tarifa, para que se aprecie, la potencialidad de intermediación del dinero ilegalmente, y su rendimiento mensual.-

Líneas corte de Boleto precioboleto Oct 2023 total Recaudación

53 168.962 $ 185,00 $ 31.257.970,00

54 138.653 $ 185,00 $ 25.650.805,00

600 105.004 $ 212,75 $ 22.339.601,00

601 103.785 $ 212,75 $ 22.080.258,75

Aerobus13.828 $ 795,50 $ 11.000.174,00

total 530.232 $ 112.328.808,75

Aerobus es un promedio entre el servicio nocturno y el diurno $ 740/ $ 851

El link para que la Fiscalía pueda conocer el cuadro tarifario, sin apelar a oficios judiciales de por sí lentos y mucho más cuando se quiere que así sea, es https://static01.cordoba.gob.ar/boe/publicaciones/publicacion 2023 00003610 vistaprevia.pdf , aclarando que es información oficial del Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, sobre cuya veracidad nunca V.S. se permitirá dudar.-

No pido ningún privilegio a V.S., sino que, en beneficio de los vecinos de la Ciudad de Córdoba, emplee en la investigación del uso de los dineros recaudados por TAMSE y usufructuados por ERSA, durante más de treinta días, por ciclo mensual, desde diciembre de 2022 hasta febrero de 2024, el mismo empeño y diligencia utilizados para ensombrecer una fiesta partidaria, celebrada el 1ro. de Mayo de 2022, en la Sociedad Belgrano de esta Ciudad.-

Proveer de conformidad, SERA JUSTICIA.-