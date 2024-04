Tres legisladoras cordobesas de distintos espacios políticos marcharon juntas ayer en Córdoba en defensa de la educación pública en la Marcha Federal Universitaria.

Una de ellas fue Natalia De la Sota, diputada nacional del Bloque Córdoba Federal; otra fue Brenda Austin, ex diputada y actual legisladora en Córdoba por el radicalismo, y la tercera, Luciana Echevarría, legisladora por el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad.

Respecto a la foto de las tres que tuvo mucho impacto, Brenda Austin sostuvo que “fue efectivamente espontánea”, ya que se encontraron en una parte de la universidad, donde estaban todas las autoridades, y agregó que “a mí me parece que de alguna manera expresa la pluralidad que tuvo la marcha, donde quienes conocen además el mundo universitario saben que estaban todos los sectores”.

La legisladora radical sostuvo en diálogo con Mira Quién Habla, en la 102.3, que el mensaje que dejó la multitudinaria movilización realizada en toda la geografía nacional, es que la defensa de la educación pública “está por encima. Es que aún con todas las cosas que pensamos tan distinto, es posible que nos pongamos de acuerdo en el rol de la universidad pública, en el rol de la educación, y en la necesidad de preservarlo como una apuesta clave del desarrollo de argentina”, reflexionó Austin.

A su turno, Natalia de la Sota dijo que el presidente Javier Milei debería tomar nota, “debería quedarse cuenta de que hay un límite claro, en lo que es la clase media y la sociedad argentina, los trabajadores los jóvenes que tiene que ver con esto que es la educación pública, no? Y los presupuestos que necesita la universidad para funcionar. Lo que significa la universidad pública, la educación pública en la identidad argentina. Debería tomar nota. Ojalá. Yo no tengo la certeza de que así sea por lo que ha venido sucediendo a lo largo de todos estos meses de gobierno este de La Libertad Avanza”, sostuvo la diputada nacional.

Por otro lado, en el mismo sentido en el que se manifestó Austin, De la Sota sostuvo que la marcha del martes “ ”es la muestra clara de que más allá de que estemos en distintas fuerzas y que pertenezcamos a distintos partidos políticos o sectores de la política, hay una identidad como te decía recién muy fuerte de lo que es la educación pública que nos atraviesa a todos, seamos del partido que seamos".

Y agregó, con respecto a la foto de las tres legisladoras, que “esto que parece una cosa este novedosa. Ojalá que te deje de serlo, no? que podamos coincidir en estas cuestiones que atraviesan a todo el mundo a toda la política a toda la sociedad argentina y defenderla como lo hicimos ayer”, sostuvo De la Sota.

A su turno, Luciana Echevarría indicó que la multitudinaria marcha de ayer en Córdoba “fue como una bocanada de aire fresco para todos los que pudimos participar, por la masividad de la marcha, por la amplitud en todos los sentidos porque había gente de todas las edades, de todos los estratos sociales, de todas las profesiones y también de gran parte de de los espacios políticos”, dijo la legisladora de izquierda.

Y sumó: “creo que que esta foto en cuestión refleja ese momento de una jornada histórica, en la cual es positivo haber podido encontrar unidad en la acción, en esta causa que es defender la universidad pública. Creo que la que la foto causa impacto porque bueno, son conocidas nuestras diferencias políticas que no se van a borrar por una foto. Porque también hay una mirada media infantil algunos decir ‘Ah, mirá, cómo estás en esta foto’ y uno no por por estar en una foto, compartir un diálogo, un momento, no significa un acuerdo político, sino más que nada poder compartir una pelea que se está dando que creo que también ahora el desafío viene por entender de que no no se va a resolver porque las autoridades universitarias se sienten a discutir un punto más en el presupuesto, sino que hay una unidad en el ajuste de del gobierno nacional, que se expresa con el DNU con la Ley Omnibus, con el Pacto de Mayo”, sostuvo Echevarría.

Por último, señaló que ante la masividad de las marchas del martes, “creo que ese es el mensaje también para para dar a todos: que se puede, que se puede pelear, que se puede ganar y también que es importante mantener la coherencia política en esto decir bueno es una ajuste que se va que se está dando en todos los terrenos y en todos los ámbitos. Entonces me parece que entender que es parte de una pelea más grande, creo que va a ser parte del desafío”, cerró la legisladora del FIT-U.

