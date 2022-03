Lionel Messi, figura del París Saint Germain francés, arribó este martes a la mañana al país y se sumó al plantel del seleccionado argentino que está concentrado en el predio que la AFA posee en Ezeiza, a la espera de los cotejos ante Venezuela y Ecuador por las dos últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericana para Qatar 2022.



Messi llegó al aeropuerto de Ezeiza a las 9 en su avión privado, junto con sus compañeros del PSG, Angel Di María y Leandro Paredes, tras una escala en Asunción, Paraguay, y se trasladó, sin hacer declaraciones a la prensa apostada en el Aeropuerto de Ezeiza, en una combi de la AFA que aguardaba para llevarlos al predio.



De esta manera, Messi vuelve a integrarse al seleccionado, con el cual ganó la Copa América de Brasil el año pasado, luego de no haber sido citado por el entrenador Lionel Scaloni para la doble jornada ante Chile (2-1) de visita y Colombia de local (1-0) en enero pasado.



El rosarino no tuvo actividad el pasado fin de semana en el PSG ya que, a causa de un estado febril no jugó en la derrota por 3 a 0 ante el Mónaco, de visitante, por el certamen francés, en el cual el equipo parisino es puntero con 12 puntos de ventaja sobre Olympique de Marsella.



Argentina jugará ante Venezuela, dirigido por el argentino José Pekerman, el próximo viernes a las 20.30 en el estadio de Boca Juniors y culminará la eliminatorias el martes próximo ante Ecuador, con Gustavo Alfaro como DT, en Guayaquil.