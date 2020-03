La escolta de Los Angeles Sparks, Sydney Wiese, de 24 años, es la primera jugadora de la WNBA, liga femenina de básquetbol de los Estados Unidos, contagiada de coronavirus, según lo anunció la propia deportista.

Wiese explicó, en su cuenta de Twitter, que se siente bien pero que se mantiene en cuarentena en Phoenix para evitar contagiar a nadie.

"Soy afortunada de mostrar solo síntomas leves, pero soy capaz de propagar el virus. Todos estamos unidos en la lucha para detener esta pandemia. Haré mi parte, y espero que el resto de la gente también lo haga" expresó la escolta de 1,83 metros de altura.

Wiese estuvo jugando en España, en el Cadi La Seu, en la baja temporada y en el país europeo no le hicieron el test para detectar la enfermedad.

I tested positive for COVID-19. I am feeling well- fortunate to only show mild symptoms, but I am capable of spreading it. All of us are united in our fight to stop this spread and keep everyone safe/healthy. I will do my part, and I hope you do too.