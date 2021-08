Una linda pintura se suma al club de Alta Córdoba, en las laboriosas manos de las chicas albirrojas, que cuentan su iniciativa y el porqué del mural: “Decidimos realizar esta actividad, en el marco de los 103 años del aniversario del club. La idea de intervenir la pared, no es solo simbólica, sino que es una manera de comenzar a visibilizar nuestro espacio de participación y militancia dentro de nuestro querido club del cual somos parte. ¿Cómo no íbamos a estar en esta fecha? Lo hicimos a nuestra manera, el escudo no es solo simbólico, sino que las personas que transitan el club comiencen a preguntarse quienes somos, que hacemos. Y en este sentido, comentar la importancia de las áreas de género, o espacios que funcionen a tal fin".

"Nos toca y asumimos afrontar ese desafío, por amor y deseo de un club a la altura de las circunstancias, y que tenga una mirada que vaya en concordancia con la agenda en temática de logros, conquistas y derechos alcanzados desde el feminismo”, agregaron.