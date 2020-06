Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, confirmó que el US Open se disputará en las fechas originales del calendario 2020: del 31 de agosto al 13 de septiembre.

El Grand Slam será el primer torneo importante en jugarse después de los tres meses de suspensión en el circuito a raíz de la pandemia del covid 19.

Los encuentros se jugarán a puertas cerradas y, según aseguró Cuomo, la asociación estadounidense de tenis extremará las precauciones para proteger a los jugadores y staff, con distintos protocolos.

A Statement on the 2020 US Open pic.twitter.com/WIrb77MXz5