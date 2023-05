Charly García y La lógica del escorpión

Hace ya muchos años, ya no se sabe cuántos, se empezó a pensar que sería un milagro que Charly García hiciera un nuevo disco. No se decía pero se pensaba, quién lo puede negar.

Pues bien, pasó el tiempo y está ocurriendo lo que se decía en el barrio sobre el inmortal: -Al final, nos va a enterrar a todos.

Pese a su evidente deterioro físico, algo que nadie dice pero todos advierten y también saben, Charly García sigue haciendo música y provocando revuelo cada vez que anuncia un nuevo disco.

Durante la pandemia, hace ya tres años, se dedicó a grabar nueva música y esos registros serán su nuevo disco, que ya tiene título, La lógica del escorpión, y también arte de tapa, hecho por Renata Schusseim, la artista que comenzó a trabajar con él en el comienzo de los 80, cuando Seru Giran publicó Bicicleta en forma independiente y el sello Music Hall dio a conocer el LP doble Música del alma con los registros del concierto que había brindado García con muchos invitados amigos en el Luna Park en noviembre de 1977. Después hicieron muchos trabajos juntos. Se podría decir que él y ella son amigos.

Hay quienes han escuchado ya el nuevo disco de García. Por ejemplo, José Palazzo, el productor cordobés que oficia de manager suyo desde hace ya varios años. También, claro, los músicos de la banda del músico del bigote bicolor. Todos aseguran que esta música es, por lo menos, muy interesante. Y quién sabe si entre ese puñado de novedades, hay un hit.

Según ha llegado a trascender, en La lógica del escorpión figuran canciones originales como Estrellas al caer, Autofemicidio, Yo ya sé, El club de los 27 -donde aparece David Lebon- y Rompela, más Te recuerdo invierno, una añeja canción de Charly de los 70 que tuvo una versión en la segunda mitad de los 90 en un disco en vivo que grabó como Cassandra Lange. También figuran versiones en español de Rock and Roll Stars de los Byrds (una de sus bandas preferidas, de la que incluso ya versionó en 1990 su tema I Feel A Whole Lot Better que acá dio a conocer como Me siento mucho mejor), Sure Know Something de Kiss y Out on The Weekend de Neil Young. Este tema, puntualmente, habría sido el responsable del atraso de la edición del disco, ya que se demoró la autorización para el cambio de letra. Esa canción de Young es la que abre su aclamado disco Harvest de 1972 y aparece como una fuerte influencia, por su introducción y por su tono general, del tema Si ves a mi padre de León Gieco de 1974, incluido en el LP Banda de caballos cansados.